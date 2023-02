Walmart reste prudent sur l'économie, prévoit des bénéfices inférieurs aux estimations

Le détaillant, qui exploite plus de 5 000 magasins aux États-Unis, a utilisé son pouvoir de marché pour négocier de meilleurs prix auprès de ses fournisseurs et repousser la concurrence de rivaux tels que Target Corp, dont les rayons sont relativement plus chers.

Cependant, la baisse des prix et des remises, ainsi que les décisions de Walmart d'augmenter les salaires de ses employés, devraient peser sur ses marges cette année.

"Il y a encore beaucoup de trépidation et d'incertitude avec les perspectives économiques. Les bilans continuent de s'amincir, le taux d'épargne est à peu près la moitié de ce qu'il était avant la pandémie et nous n'avons jamais été dans une situation comme celle-ci où la Fed augmente au rythme où elle le fait", a déclaré le directeur financier John David Rainey à Reuters.

"Donc, cela nous rend prudents sur les perspectives économiques parce que nous ne savons tout simplement pas ce que nous ne savons pas."

Walmart prévoit un bénéfice pour l'exercice 2024 de 5,90 à 6,05 dollars par action, contre 6,50 dollars par action selon les estimations des analystes, selon les données Refinitiv IBES.

Le taux de marge brute consolidée a diminué de 83 points de base au cours du trimestre des fêtes, principalement en raison des démarques et des ventes de produits à plus faible marge, a indiqué l'entreprise.

Rien ne garantit non plus que Walmart sera en mesure de maintenir des prix suffisamment bas pour stimuler la demande, un certain nombre de ses principaux fournisseurs, dont Nestlé, Coca-Cola Co, Procter & Gamble et Unilever, ayant révélé ces dernières semaines qu'ils prévoyaient de nouvelles hausses de prix cette année.

En revanche, Kraft Heinz et PepsiCo prévoient de mettre en pause les nouvelles hausses de prix pour contrer la baisse des volumes, mais leurs prix sont toujours considérablement élevés par rapport à l'année précédente.

Malgré tout, Walmart a fait état d'une forte demande au cours du trimestre terminé le 31 janvier, affichant des revenus totaux de 164,05 milliards de dollars, soit une augmentation de 7,3 % par rapport à l'année dernière. Les analystes avaient estimé les revenus à 159,76 milliards de dollars.

Le bénéfice net trimestriel attribuable de la société a augmenté de 76,2 % pour atteindre 6,28 milliards de dollars, aidé par des gains non réalisés sur les actions et autres investissements.