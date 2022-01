Walmart va embaucher plus de 3 000 chauffeurs aux États-Unis pour développer la livraison à domicile.

Le détaillant, qui a déclaré avoir une centaine de chauffeurs à l'heure actuelle, espère être en mesure d'atteindre 30 millions de foyers d'ici la fin de l'année. Il dessert actuellement 6 millions de foyers.

Walmart, dont le siège est à Bentonville, dans l'Arkansas, a lancé en 2019 son service de livraison InHome, grâce auquel des travailleurs livrent des produits d'épicerie directement au domicile des acheteurs, plaçant parfois les articles directement dans les cuisines ou les réfrigérateurs des garages lorsque les gens ne sont pas dans la maison.

Le chauffeur utilise un code d'accès unique pour déverrouiller les portes ou les garages des clients via une application qui s'associe à une serrure d'entrée "intelligente".

Craignant le COVID-19, de nombreux acheteurs se sont tournés vers la livraison de produits alimentaires en ligne depuis le début de la pandémie, suscitant une concurrence agressive dans le secteur de la part de sociétés comme Whole Foods d'Amazon.com Inc, Instacart et Uber Technologies Inc.

Walmart a expérimenté pendant des années des options de livraison du dernier kilomètre. En 2017, par exemple, Walmart a établi un programme par lequel ses propres employés de magasin apporteraient les commandes en ligne directement au domicile des acheteurs après avoir terminé leurs quarts de travail habituels sur les surfaces de vente.

En août, avant la saison des achats de Noël aux États-Unis, Walmart a lancé un service de livraison du dernier kilomètre pour d'autres commerçants. L'année dernière, Walmart a également testé des camionnettes de livraison du "dernier kilomètre" portant la marque de l'entreprise, s'inspirant ainsi du livre de jeu d'Amazon et de la pression exercée par la demande en ligne sur United Parcel Service, FedEx Corp et les services postaux américains.