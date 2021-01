Wari Group / Mot-clé(s) : Autres

Wari Group: Wari et Lycaremit signent un partenariat stratégique pour faciliter les transactions internationales



21-Jan-2021 / 14:35 CET/CEST



Communiqué de presse

LONDRES, 21 janvier 2021 - Wari, plateforme de services financiers numériques et Lycaremit, leader mondial du transfert d'argent, filiale de la multinationale Lyca Group, ont signé un partenariat stratégique pour renforcer leurs réseaux internationaux et fournir l'accès aux services de transfert d'argent dans le monde entier. Le partenariat entre Lycaremit et Wari a pour ambition de créer un écosystème intégré incluant des services financiers, des opérations et des transactions transfrontalières. Les clients de Lycaremit bénéficieront de la plateforme innovante de Wari qui leur permettra, de créditer tous les comptes bancaires et portefeuilles mobiles Wari renforcera l'engagement de ses clients à sa plateforme en s'associant à Lyca, marque de notoriété mondiale. Plateforme pionnière, Wari a transformé et développé l'accès aux services financiers en proposant des solutions de paiement simples et de proximité. Grâce à sa plateforme hautement sécurisée, Wari a construit, à travers le monde, un réseau de plus de 700 000 distributeurs agréés, et a rendu ses services disponibles par de nombreux canaux. Wari est disponible via WhatsApp, Facebook Messenger, Application Web et Mobile, Ussd, ainsi que dans le réseau de Points de Vente agréés. Lycaremit fait partie du groupe Lyca, multinationale britannique ayant pour vision de connecter les populations. Lycaremit propose des transferts d'argent numériques, moins chers et fiables vers plus de 50 pays à travers le monde et s'appuie sur ses services pour améliorer le quotidien de ses clients. Les services de Lycaremit seront disponibles en ligne immédiatement et la société lancera une application mobile sous peu. «Le groupe Lyca a été conçu pour connecter les personnes du monde entier. Nous nous engageons à aider autant de personnes que possible à envoyer de l'argent à leurs amis et à leurs proches à travers les frontières. Grâce à notre partenariat avec Wari, nous avons l'opportunité de respecter cet engagement. » explique Allirajah Subaskaran, fondateur et président du groupe Lyca . « L'intégration de nos deux plateformes est en cohérence avec nos ambitions internationales. Nous travaillons avec des acteurs clés afin d'offrir à nos clients un écosystème global. Ce partenariat fournira plus d'options aux expatriés qui soutiennent leurs familles restées dans leurs pays d'origine respectifs et confirme notre objectif d'assurer l'accessibilité aux services financiers et numériques à tous. », déclare Kabirou Mbodje, CEO de Wari À propos de Wari Lancée en 2008, Wari est une plateforme numérique proposant des services financiers à forte valeur ajoutée sociale destinés au public, aux entreprises, aux institutions et aux commerçants. La plateforme financière numérique Wari et ses services, disponibles à ce jour dans plus de 60 pays, via 700 000 points de service directs et partenaires dûment habilités dans le monde, dont 45 000 en Afrique, offre une large gamme de produits et services : Compte digital Wari, paiement des factures d'eau et d'électricité, abonnement TV, achat de crédit téléphonique, jeux & loteries, envoi et réception d'argent, carte Wari, assurances, pour n'en citer que quelques-uns et accepte tous les modes de paiement (espèces, compte bancaire, cartes bancaires, porte-monnaie mobiles, vouchers...), accessibles à travers une multitude de canaux (POS, USSD, WhatsApp, Application Web et Mobile). L'objectif de Wari est de promouvoir l'accès aux services financiers de base pour tous, au sein d'un écosystème ouvert, intégré et fédérateur, en utilisant des services simples adaptés aux besoins et à la demande, des partenariats stratégiques, un large réseau physique local et une plateforme hautement sécurisée. Site Web : www.wari.com



mywari.us/WhatsApp



