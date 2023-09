Warner Bros Discovery a annoncé jeudi son intention d'augmenter de plus de 50% la capacité de production de ses studios de Leavesden, près de Londres, en ajoutant 10 nouveaux plateaux sonores à l'installation où ont été tournés une grande partie de la superproduction "Barbie" et la "Maison du dragon" de HBO.

Le projet, annoncé lors d'une visite à Los Angeles du ministre britannique des finances, Jeremy Hunt, devrait créer quelque 4 000 emplois directs et indirects au Royaume-Uni, a indiqué la société dans un communiqué.

L'investissement augmentera également la valeur de la production cinématographique et télévisuelle annuelle de Leavesden de 200 millions de livres (245,9 millions de dollars), ce qui la portera à 600 millions de livres (737,6 millions de dollars par an), a déclaré Warner Bros Discovery.

La société n'a pas révélé la valeur totale de l'investissement, situé à Watford, au nord de Londres.

Cet investissement intervient alors que la production californienne de Warner Bros Discovery a été touchée par les premières grèves conjointes des scénaristes et des acteurs en 63 ans, ce qui a retardé des projets majeurs et incité la société à réduire ses prévisions de recettes pour le reste de l'année.

La construction du projet Leavesden devrait commencer au deuxième trimestre 2024 et s'achever en 2027, ce qui portera le nombre total d'étages de l'installation à 29, contre 19 actuellement.

M. Hunt a déclaré dans un communiqué que le projet de Leavesden "est un énorme vote de confiance dans le Royaume-Uni, qui crée des milliers d'emplois et fait croître notre économie, et signifie que le divertissement britannique continuera à enchanter et à divertir le public mondial".