Warner Music Group acquiert le label du rappeur Megan Thee Stallion.

La société de médias Warner Music Group a annoncé jeudi qu'elle avait acquis 300 Entertainment, le label de musique derrière des artistes tels que Megan Thee Stallion, Fetty Wap et Mary J. Blige.

La société n'a pas divulgué les termes de la transaction. Une personne au courant de l'affaire a déclaré à Reuters que la transaction valait environ 400 millions de dollars.

300 Entertainment a été fondé par des cadres chevronnés de l'industrie musicale, dont Lyor Cohen, qui est actuellement le responsable mondial de la musique chez Google et YouTube d'Alphabet Inc. et qui travaillait auparavant chez Warner Music.

L'accord permettra à Warner Music d'étendre la présence mondiale de la liste d'artistes de 300 Entertainment.

Le label continuera à fonctionner de manière indépendante et sera dirigé par son cofondateur, Kevin Liles, a précisé Warner Music.

Par ailleurs, Megan Thee Stallion, lauréate du prix du meilleur nouvel artiste aux Grammy Awards de cette année, a signé jeudi un accord avec Netflix Inc. pour la production exclusive d'une nouvelle série et d'autres projets pour le géant du streaming.