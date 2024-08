Warner Music : amélioration de ses comptes au troisième trimestre

Le 08 août 2024 à 14:53 Partager

Le chiffre d'affaires de Warner Music au troisième trimestre a augmenté de 1% à 1,55 milliard de dollars à taux de change constant. Le bénéfice net a progressé de 14% pour atteindre 141 millions de dollars, contre 124 millions de dollars il y a un an. Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 10% à 207 millions de dollars, contre 189 millions de dollars un an auparavant. L'Ebitda ajusté est en hausse de 8% à taux de change constant ressortant à 316 millions de dollars, contre 297 millions de dollars au second trimestre 2023. Le free cash flow augmente de 42% à 160 millions de dollars.



Les liquidités provenant des activités d'exploitation ont augmenté pour atteindre 188 millions de dollars, contre 146 millions de dollars au cours du trimestre de l'année précédente.



"Nos résultats du troisième trimestre ont été marqués par une forte expansion des marges et une croissance du flux de trésorerie d'exploitation, reflétant une solide performance dans le streaming et une gestion disciplinée des coûts", a déclaré Bryan Castellani, directeur financier de Warner Music Group.



Le groupe note une forte croissance des abonnements streaming, soutenue par une solide liste de concerts et des tendances saines dans le secteur.



Warner Music réitère son objectif de conversion des flux de trésorerie d'exploitation pour l'ensemble de l'année, à savoir 50-60%.