Zurich (awp) - La société immobilière Warteck Invest détaille lundi les contours de son projet d'augmentation de capital dévoilé en mars.

L'émission de jusqu'à 61'875 nouvelles actions nominatives d'une valeur nominale de 10 francs suisses chacune - correspondant au quart du capital-actions actuel - au prix unitaire de 1530 francs suisses, doit générer un produit brut de 94,7 millions, calcule la firme bâloise dans un communiqué.

Les actionnaires actuels se verront distribuer un droit de souscription par action détenue à la clôture du négoce le 5 juin. L'acquisition d'une nouvelle action nécessitera l'exercice de quatre droits de souscription.

Actionnaire de référence avec une participation de 32,3%, la famille Müller s'est engagée à exercer l'ensemble de ses droits de souscription. Le plafond de 33,3% ne doit toutefois en aucun cas être franchi.

Les actionnaires pourront souscrire à l'offre du 6 au 17 juin et les droits afférents seront négociables sur SIX du 6 au 13 juin. Les droits non exercés seront annulés sans compensation.

