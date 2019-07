Washington accuse une firme chinoise d'avoir violé les restrictions sur le brut iranien

WASHINGTON, 23 juillet (Reuters) - Les Etats-Unis ont pris des sanctions contre la compagnie publique chinoise Zhuhai Zhenrong qu'ils accusent d'avoir violé les restrictions en vigueur sur les importations de pétrole iranien, a déclaré lundi le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo.

S'exprimant lors d'un discours en Floride pour annoncer cette décision, le chef de la diplomatie américaine a souligné que Washington sanctionnerait "tout comportement répréhensible" comme il l'avait préalablement annoncé.

Cette annonce intervient sur fond de conflit commercial sino-américain et dans un climat de tensions entre les Etats les Etats-Unis et l'Iran depuis que le président américain Donald Trump a dénoncé l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien et rétabli progressivement les sanctions visant Téhéran.

Dans un communiqué publié lundi soir, Mike Pompeo a déclaré que la compagnie Zhuhai Zhenrong avait volontairement pris part à une importante transaction pour du brut iranien malgré l'expiration au 2 mai de la dérogation que l'administration Trump avait accordée à la Chine.

Il a précisé que les sanctions entraînaient un gel des biens de la firme chinoise aux Etats-Unis et l'interdiction pour son directeur général d'entrer sur le territoire américain.

L'ambassade chinoise à Washington a rejeté la position américaine, disant que la Chine "s'oppose fermement à l'instauration de sanctions unilatérales et d'une soi-disant juridiction de longue portée en Chine et dans d'autres pays". (Lesley Wroughton; Jean Terzian pour le service français)