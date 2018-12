Washington alloue des fonds supplémentaires à Kiev après l'incident de Kertch

WASHINGTON, 22 décembre (Reuters) - Les Etats-Unis vont allouer 10 millions de dollars (8,7 millions d'euros) supplémentaires de financement militaire à l'Ukraine afin d'aider Kiev à renforcer sa marine après que la Russie a arraisonné trois bâtiments ukrainiens dans le détroit de Kertch le mois dernier, a déclaré vendredi le département d'Etat.

Les forces russes ont arraisonné le 25 novembre dans le détroit de Kertch, qui sépare la mer Noire et la mer d'Azov, trois bâtiments ukrainiens qu'elles accusent d'avoir franchi illégalement la frontière maritime. Les 24 marins ukrainiens ont été transférés à Moscou.

L'Union européenne, qui a annoncé ce mois-ci qu'elle prolongeait les sanctions imposées à la Russie du fait de sa politique en Ukraine, a proposé d'aider l'Ukraine dans les régions affectées par les actions russes.

Selon le communiqué du département d'Etat américain, Washington a pris sa décision après que la Grande-Bretagne et la Lituanie ont décidé d'accroître l'aide sécuritaire qu'elles apportent à l'Ukraine.

"Les Etats-Unis demandent à la Russie de rendre immédiatement à l'Ukraine les navires arraisonnés et de libérer les marins ukrainiens, de maintenir le détroit de Kertch et la mer d'Azov ouverts à la circulation des navires en direction ou en partance des ports ukrainiens, et à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine", est-il ajouté dans le communiqué.

Pour afficher sa désapprobation après l'incident, le président américain Donald Trump avait annulé une rencontre prévue avec son homologue russe Vladimir Poutine au sommet du G20 en Argentine. (Alexandra Alper; Jean Terzian pour le service français)