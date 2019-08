Washington approuve une possible vente pour $8 mds d'avions de combat à Taiwan

WASHINGTON, 20 août (Reuters) - Le département d'Etat américain a approuvé une possible vente d'avions de combat F-16 à Taiwan pour un montant de huit milliards de dollars (7,2 milliards d'euros), a annoncé mardi la Defence Security Cooperation Agency (DSCA) dans une note transmise au Congrès.

La vente envisagée porterait sur 66 avions, 75 moteurs General Electric, ainsi que d'autres systèmes, précise l'agence dans un communiqué, ajoutant que cette vente servirait les intérêts économiques, nationaux et sécuritaires des Etats-Unis et aiderait Taiwan à conserver des capacités de défense crédibles.

La Chine a dénoncé les discussions concernant cette vente, l'une des plus importantes entre les Etats-Unis et Taiwan, et a menacé de prendre des mesures de représailles, sans en préciser la nature.

Le président de la commission des Affaires étrangères au Sénat américain, le républicain Jim Risch, a salué cette proposition de vente d'avions de combats F-16 fabriqués par Lockheed Martin.

Le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, a déclaré lundi à la chaîne de télévision Fox News que Donald Trump avait notifié cette vente au Congrès la semaine dernière.

Les Etats-Unis sont le principal fournisseur d'armes de Taiwan, que la Chine considère comme une province sécessionniste. Pékin n'a jamais renoncé à faire usage de la force pour reprendre le contrôle de l'île.

Washington envoie en outre régulièrement depuis l'an dernier des destroyers dans le détroit de Taiwan, ce que Pékin considère comme une provocation et une contestation de sa souveraineté territoriale. (David Alexander; Arthur Connan pour le service français)