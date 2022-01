Washington autorise son personnel consulaire non-essentiel à quitter le Kazakhstan

WASHINGTON, 8 janvier (Reuters) - Le département d'Etat américain a annoncé vendredi soir avoir autorisé les employés non essentiels du consulat des Etats-Unis à Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan, ainsi que les membres des familles du personnel de ce consulat, à quitter le pays alors que des émeutes ont fait des dizaines de morts.

"Les citoyens américains au Kazakhstan doivent être conscients que les manifestations violentes peuvent gravement affecter la capacité de l'ambassade américaine à fournir des services consulaires, y compris une assistance aux citoyens américains quittant le Kazakhstan", écrit le département d'Etat.

Les manifestations ont été déclenchées au Kazakhstan sur fond d'inflation et de hausse des prix de l'énergie. Cette contestation est sans précédent dans l'histoire du pays, ex-république soviétique indépendante depuis 1991 et dirigée d'une main de fer jusqu'en 2019 par Noursoultan Nazarbaïev, 81 ans et toujours très influent même s'il a cédé la présidence il y a trois ans.

Plusieurs pays occidentaux ont fait part de leur préoccupation au sujet de la situation au Kazakhstan, tandis que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a réaffirmé vendredi sa "grande inquiétude". (Reportage Eric Beech in Washington; rédigé par Costas Pitas; version française Claude Chendjou)