Washington cible les centres culturels chinois sur les campus américains

WASHINGTON, 13 août (Reuters) - Les Etats-Unis ont ordonné jeudi l'inscription des centres culturels chinois implantés sur les campus universitaires américains et financés par le gouvernement de Pékin comme des missions étrangères, nouveau signe du durcissement des relations entre Washington et Pékin.

Dans un communiqué, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a déclaré que l'administration de Donald Trump était parvenue à la conclusion que les instituts Confucius étaient l'instrument "d'une propagande globale et d'une campagne d'influence malveillante sur les campus américains et dans l'enseignement primaire et secondaire" aux Etats-Unis.

(Bureau de Washington, version française Jean-Stéphane Brosse)