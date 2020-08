Washington cible les centres culturels chinois sur les campus américains

WASHINGTON, 13 août (Reuters) - Les Etats-Unis ont ordonné jeudi l'inscription du centre de gestion des instituts culturels chinois implantés sur les campus universitaires américains et financés par le gouvernement de Pékin comme une mission étrangère, nouveau signe du durcissement des relations entre Washington et Pékin.

L'administration de Donald Trump est parvenue à la conclusion que le Confucius Institute US Center est l'instrument "d'une propagande globale et d'une campagne d'influence malveillante sur les campus américains et dans l'enseignement primaire et secondaire" aux Etats-Unis, a déclaré le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo.

Les instituts Confucius sur les campus, au nombre d'une soixantaine selon la National Association of Scholars, ne seront pas fermés mais devront faire l'objet d'une surveillance attentive, a déclaré David Stilwell, secrétaire d'Etat adjoint pour l'Asie de l'Est et le Pacifique.

L'objectif de cette décision est de s'assurer que les écoles et universités "puissent choisir en connaissance de cause si ces programmes soutenus par le PCC (Parti communiste chinois) doivent être autorisés à se poursuivre, et si oui, de quelle manière", a déclaré Pompeo.

"Les Etats-Unis veulent s'assurer que les étudiants sur les campus américains ont accès à des offres en langue chinoise libres de toute manipulation de la part du Parti communiste chinois et de ses affiliés", a-t-il ajouté. (Bureau de Washington, version française Jean-Stéphane Brosse)