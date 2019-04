Washington envisage d'imposer de nouvelles sanctions à l'Iran -source

WASHINGTON, 1er avril (Reuters) - Les Etats-Unis envisagent d'imposer de nouvelles sanctions à l'Iran, a annoncé lundi à la presse un haut fonctionnaire américain ayant requis l'anonymat.

Elles pourraient être annoncées autour du premier anniversaire du retrait américain de l'accord international sur le programme nucléaire de Téhéran, que Donald Trump a annoncé en mai dernier, a-t-il précisé.

"Nous voulons juste un effet dissuasif prolongé", a-t-il dit. "Nous voulons que les entreprises continuent à penser que de faire des affaires avec l'Iran est une très mauvaise idée à l'heure actuelle."

Donald Trump a annoncé le 8 mai 2018 que les Etats-Unis se retiraient de l'accord conclu à Vienne en juillet 2015 sur le programme nucléaire iranien, et allaient rétablir les sanctions américaines contre Téhéran.

En vertu de cet accord, conclu entre l'Iran, les Etats-Unis, la France, la Russie, la Grande-Bretagne, la Chine et l'Allemagne, Téhéran a accepté de réduire ses activités nucléaires en échange d'une levée progressive de la majeure partie des sanctions internationales qui le visaient.

Le haut fonctionnaire a précisé que l'administration Trump espérait prendre ces nouvelles mesures dans les semaines à venir.

"Plus on pourra agir autour de la date anniversaire et mieux ce sera", a-t-il dit, ajoutant qu'il fallait du temps pour mettre en place ce type de sanctions et que le département du Trésor s'y employait.

Parmi les mesures prises par les Etats-Unis figurent les sanctions sur les importations de pétrole iranien. Washington a accordé des dérogations à huit pays importateurs de pétrole iranien, mais pourrait modifier sa décision.

Le haut fonctionnaire a précisé que les Etats-Unis pouvaient n'accorder aucune dérogation. "C'est, je pense, ce vers quoi nous nous dirigeons", a-t-il dit.

La baisse du nombre de dérogations limiterait les exportations de pétrole de l'Iran, quatrième producteur de l'Opep. Washington a fixé un objectif visant à ramener les exportations iraniennes à zéro et le fonctionnaire a affirmé que cet objectif n'avait pas changé. (Jeff Mason, Jean-Philippe Lefief et Juliette Rouillon pour le service français, édité par Arthur Connan)