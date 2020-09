Washington envisage de sanctionner sept responsables biélorusses - source

WASHINGTON, 1er septembre (Reuters) - Les Etats-Unis envisagent de sanctionner sept responsables biélorusses impliqués dans des opérations de falsification lors de l'élection présidentielle du 9 août en Biélorussie et dans des violences contre des manifestants, a déclaré mardi à Reuters un haut responsable du département d'Etat.

"Nous avons un groupe de sept personnes sur lesquelles nous travaillons avec le Trésor pour rassembler des éléments de preuve", a-t-il dit.

"C'est un effort minimal (...) visant non seulement à blâmer des responsables mais aussi à montrer que lorsqu'on vole une élection et qu'on commet des violences contre des manifestants pacifiques qui exercent leur liberté fondamentale de manifester et de s'exprimer, il faut rendre des comptes."

Le président Alexandre Loukachenko, qui dirige la Biélorussie d'une main de fer depuis 26 ans, est confronté à une contestation sans précédent depuis l'annonce de sa réélection le 9 août dernier. (Arshad Mohammed et Jonathan Landay, version française Jean-Stéphane Brosse)