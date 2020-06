Washington envisage de taxer de nouveaux produits européens

(Actualisation: précision sur la procédure de l'USTR et les produits concernés, commentaire d'analyste, réaction en Bourse)

NEW YORK/PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les Etats-Unis envisagent de modifier la liste des produits européens auxquels ils appliquent des droits de douane dans le cadre du différend Airbus-Boeing, et pourraient notamment cibler 3,1 milliards de dollars d'importations en provenance de France, d'Allemagne, d'Espagne et du Royaume-Uni.

Ces informations figurent dans un document signé par Joseph Barloon, l'avocat général du Bureau du représentant américain au Commerce (USTR).

Le Bureau de l'USTR ouvrira ce vendredi une consultation publique d'un mois, jusqu'au 26 juillet, afin d'évaluer l'intérêt de taxer une nouvelle série de produits tels que les olives, le gin, la vodka et les camions en provenance de ces quatre pays. Ces produits ont représenté environ 3,1 milliards de dollars d'importations en 2018 aux Etats-Unis, a précisé l'avocat général.

Cette consultation a également pour objectif de déterminer s'il convient de modifier la liste des produits déjà taxés, comme les avions ou les yaourts, ou de relever le taux des droits de douane en place. Certains produits actuellement taxés pourraient être retirés de la liste.

Début octobre, l'Organisation mondiale du Commerce avait autorisé les Etats-Unis à imposer des taxes sur près de 7,5 milliards de dollars (6,8 milliards d'euros) de biens et services européens importés chaque année, en raison des subventions accordées par les pays de l'Union européenne (UE) à Airbus. L'organisation doit encore se prononcer sur l'instauration de mesures similaires par l'UE en réponse aux aides américaines à Boeing.

"Les discussions entre les Etats-Unis et l'UE visant à parvenir à un accord sur une série de questions commerciales ont été freinées ces derniers mois, et un accord rapide ne semble plus probable", a commenté Clayton Allen, analyste chez Height Securities.

Cependant, l'analyste juge peu probable que de nouveaux droits de douane soient imposés avant le début du mois de septembre.

Les marchés d'actions européens poursuivent leur repli en raison des tensions sur le terrain du commerce mais aussi des craintes portant sur une résurgence du Covid-19 aux Etats-Unis et dans d'autres pays. A 16h00, l'indice Stoxx Europe 600 perd 1,9%, le CAC 40 recule de 2,0% à Paris, et le DAX 30 cède 1,5% à Francfort.

Les indices américains évoluent également en nette baisse, le Dow Jones cédant 1,5% et le Nasdaq Composite reculant de 1,1%.

Par ailleurs, le New York Times a rapporté que les Etats-Unis envisageaint de réimposer des droits de douane sur l'aluminium canadien.

