Washington envoie deux navires dans le détroit de Taïwan

WASHINGTON, 29 novembre (Reuters) - Les Etats-Unis ont envoyé mercredi deux destroyers dans le détroit de Taïwan, comme ils l'avaient fait à deux reprises dans l'année, malgré les avertissements de Pékin qui dit vouloir faire respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale chinoises.

Ce passage des deux navires, la deuxième mission de ce genre de la marine américaine en à peine plus d'un mois, pourrait accentuer les tensions entre les Etats-Unis et la Chine déjà engagés dans une guerre commerciale.

Pékin, qui répète que la question de Taïwan est liée à la souveraineté et à l'intégrité territoriale chinoises, a fait part le mois dernier de sa colère face aux "démonstrations de force et provocations" en mer de Chine du Sud. Washington dit défendre la liberté de navigation et respecter le droit international.

Les Etats-Unis n'ont pas de relations officielles avec Taipei mais sont l'allié le plus puissant de l'île et son seul fournisseur d'armes. (Idrees Ali; Jean Terzian pour le service français)