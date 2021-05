Washington et Moscou prônent une coopération sur certains dossiers

REYKJAVIK, 19 mai (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov ont souligné tous deux mercredi que des divergences existaient entre les Etats-Unis et la Russie mais que les deux pays devaient coopérer sur certaines questions.

Les chefs de la diplomatie américaine et russe ont effectué cette déclaration en préambule de leur entretien en Islande, la première rencontre à haut niveau ministériel et en personne entre Washington et Moscou depuis l'arrivée de Joe Biden à la présidence américaine en janvier dernier.

Cette rencontre devrait notamment servir à évoquer un possible sommet entre Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine le mois prochain, alors que les relations entre les deux pays sont tendues. (Humeyra Pamuk et Vladimir Soldatkin; version française Jean Terzian)