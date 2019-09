Bourse de Paris : Washington et Pékin bien lunés avant la BCE

Les dirigeants américains et chinois s'étaient visiblement levés du bon pied mercredi. C'est Pékin qui a abattu ses cartes en premier, en annonçant que 16 catégories de produits américains seront finalement exemptées de nouveaux droits de douane. Washington a répondu en reportant de deux semaines (soit au 15 octobre) le relèvement de 5% de ses surtaxes douanières sur 250 Mds$ de produits chinois. Une décision prise en réaction à la demande du vice-Premier ministre chinois Liu He, a révélé Donald Trump, en précisant avoir tenu compte de la célébration par la Chine des 70 ans de la République populaire. Ces annonces ont contribué à faire progresser les indices occidentaux hier : +0,44% pour le CAC40 par exemple, et +0,72% pour le S&P500 en soirée. Ce matin, de nouvelles rumeurs laissent entendre que la Chine pourrait importer des produits agricoles américains en signe de bonne volonté.



A l'inverse des indices, les cours pétroliers ont piqué du nez de plus de 2% hier , avant de se stabiliser ce matin. La baisse est partie d'une rumeur propagée par l'Agence Bloomberg, selon laquelle la Maison Blanche serait prête à alléger les sanctions sur l'Iran. Une inflexion de position qui ne serait pas étrangère au départ du conseiller à la sécurité nationale John Bolton, partisan d'une ligne dure face à Téhéran. L'intéressé affirme d'ailleurs avoir démissionné, alors que Donald Trump a déclaré l'avoir limogé.



La grande affaire du jour, c'est la réunion de la Banque centrale européenne, qui devrait annoncer son nouveau dispositif de soutien économique. Les économistes attendent quatre mesures, sans forcément être d'accord sur l'intensité de chacune d'entre elles. Il est à peu près sûr que le taux de dépôt, déjà en territoire négatif, va encore se creuser. Il est probable que de nouveaux rachats d'actifs seront annoncés et qu'un programme de prêt à long terme (TLTRO) très avantageux sera déployé. Il est possible qu'un système de taux dégressif soit mis en place pour ne pas pénaliser outre-mesure les banques avec les taux négatifs. Le flou règne toutefois car cette fuite en avant ne fait pas l'unanimité au sein du conseil des gouverneurs, en particulier chez les banquiers centraux les plus orthodoxes.



Les indicateurs avancés européens sont haussiers ce matin. Le CAC40 devrait aller titiller ses records récents.



Les temps forts économiques du jour



Les ultimes lectures de l'inflation allemande (8h00) et française (8h45) d'août permettra de patienter jusqu'aux chiffres de la production industrielle européenne et surtout à la décision de politique monétaire de la BCE (13h45), suivie de la conférence de présentation (14h30). Aux Etats-Unis, l'inflation d'août et les inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30) précéderont la balance budgétaire fédérale (20h00).



La paire euro / dollar est à 1,1013 USD ce matin, tandis que l'once d'or est légèrement remontée à 1494 USD. Le Brent, à 61,22 USD et le WTI, à 56,23 USD, sont en très modeste remontée après la chute de la veille. Le T-Bond affiche un rendement proche de 1,75% sur 10 ans. Le Bitcoin est en légère baisse à 10 074 USD.



Les principaux changements de recommandations



