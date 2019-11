Washington et Pékin sont proches d'un accord commercial-Kudlow

WASHINGTON, 15 novembre (Reuters) - Les Etats-Unis et la Chine sont proches d'un accord commercial, a déclaré jeudi Larry Kudlow, principal conseiller économique de la Maison blanche, faisant état de discussions très constructives avec Pékin.

"Nous nous rapprochons", a-t-il déclaré lors d'un événement organisé par le cercle de réflexion Council on Foreign Relations à Washington, ajoutant qu'un accord pourrait être conclu prochainement.

Les douanes chinoises ont annoncé plus tôt jeudi la levée immédiate de l'interdiction d'importer de la volaille en provenance des Etats-Unis, entrée en vigueur en janvier 2015 en raison d'une épidémie de grippe aviaire.

La reprise des importations de produits agricoles américains en Chine est l'un des points sensibles des négociations entre Washington et Pékin sur le règlement de la guerre commerciale qui les oppose depuis près d'un an et demi. (Andrea Shalal; Arthur Connan pour le service français)