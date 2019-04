Washington intensifie ses efforts pour renvoyer les demandeurs d'asile au Mexique

WASHINGTON/SAN DIEGO, 2 avril (Reuters) - L'administration Trump intensifie ses efforts pour contrer l'afflux de demandeurs d'asile venus d'Amérique centrale en passant par le Mexique pour se rendre aux Etats-Unis, a annoncé lundi la secrétaire à la Sécurité intérieure Kirstjen Nielsen.

Les Etats-Unis vont également accélérer le déploiement de centaines d'agents du service des douanes et de la protection des frontières le long de la frontière avec le Mexique, a-t-elle ajouté dans un communiqué.

La semaine dernière, l'agence des douanes et de la protection des frontières a annoncé le redéploiement le long de la frontière de 750 de ses agents afin de faire face à l'afflux de migrants.

Le programme appelé "protocole de protection des migrants" (MPP), qui a commencé fin janvier avec le renvoi au Mexique de migrants ayant passé la frontière entre Tijuana et San Diego, va être "immédiatement" étendu, avec le renvoi "de centaines de migrants supplémentaires par jour au-dessus des taux actuels", a précisé Nielsen dans son communiqué.

Au 26 mars, près de 370 migrants avaient déjà été renvoyés au Mexique, ont annoncé la semaine dernière les autorités mexicaines.

Le président Andres Manuel Lopez Obrador a déclaré lundi que le Mexique allait aider à réguler le flux de migrants venus d'Amérique centrale qui passe à travers le pays pour se rendre aux Etats-Unis, ajoutant qu'il fallait s'attaquer aux causes profondes de ce phénomène.

Le président américain Donald Trump a menacé vendredi de fermer la frontière avec le Mexique, ce qui pourrait compromettre des milliards de dollars d'échanges commerciaux et les traversées légales, si le Mexique n'empêche pas les caravanes de migrants d'atteindre les Etats-Unis.

Le département d'Etat américain a mis fin à l'aide financière versée par Washington au Salvador, au Guatemala et au Honduras, après une diatribe du président américain contre ces pays d'Amérique centrale accusés d'envoyer des "caravanes de migrants" aux Etats-Unis. (Yeganeh Torbati et Jose Gallego Espina, avec Dave Graham, Sharay Angulo et Lizbeth Diaz à Mexico , Andrew Hay au Nouveau-Mexique et Julio-Cesar Chavez à El Paso; Guy Kerivel et Arthur Connan pour le service français)