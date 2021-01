Washington, morne plaine

Fumée blanche à Washington. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'était acquis, mais enfin les investisseurs avaient largement anticipé ce qui a été annoncé hier par Joe Biden, le prochain président des États-Unis. Le plan de relance démocrate sera doté de 1900 milliards de dollars, ce qui correspond à peu près à ce qu'attendaient les Américains et incidemment les marchés financiers. Il ciblera les ménages, les petites entreprises et les "minorités visibles" pour les aider à passer la crise créée par la pandémie mondiale. Un nouveau chèque de base de 1400 USD par personne, modulé en fonction des revenus, sera notamment distribué. Enfin si le Congrès vote le plan, ce qui devrait se produire, même si les sénateurs républicains risquent de ruer dans les brancards.

Pendant ce temps, le patron de la Fed, Jérome Powell, a expliqué hier que la banque centrale allait cesser son programme de soutien et relever ses taux parce que l'inflation va exploser. CECI EST UNE PLAISANTERIE. En réalité, Powell a dit exactement ce qui était prévu, à savoir que les taux ne remonteront pas dans un avenir proche et qu'il n'est pas question de cesser le programme de rachat de titres.

La Réserve Fédérale continue donc à irriguer l'économie américaine, pendant que l'Etat alourdit sa dette pour colmater les brèches sociétales jusqu'à la reprise économique. Une stratégie identique à celle qui a été adoptée en Europe, dont le succès repose essentiellement sur la rapidité de l'éradication du coronavirus, ou du moins son retour dans des limites socialement acceptables pour la population et structurellement gérables pour les autorités. J'ai l'impression que les marchés ont besoin des premiers signaux positifs de la vaccination pour se convaincre qu'il est possible d'aller plus haut.

Finissons la semaine sur une note plus légère. C'est ma nouvelle obsession puisque j'en ai déjà parlé deux fois cette semaine, mais enfin, tout porte à croire que les réseaux sociaux vont avoir de plus en plus d'impact sur les marchés actions. En réalité, des salons privés ont toujours existé pour parler investissement. Sur les plateformes professionnelles, pour évoquer de gros dossiers, ou sur les forums boursiers, souvent pour des valeurs plus confidentielles et/ou volatiles. En revanche ce qui est nouveau, c'est l'effet de masse et le côté divertissement, alors que l'investissement passait jusque-là pour une occupation sérieuse et un brin austère, en tout cas réservé à une élite. Illustration avec l'action de Gamestop, la plus grande enseigne nord-américaine de distribution de jeux vidéo. Lundi, le titre a nettement rebondi après l'annonce d'un accord sur la représentation du fonds activiste RC Ventures au conseil d'administration. Retour au calme mardi avant un emballement inédit mercredi (+57,4%) et jeudi (+27%) avec plusieurs millions de dollars échangés. Une flambée que s'attribuent les membres de la communauté WallStreetBets (1,8 million de membres) sur Reddit, qui s'étaient donnés pour objectif de "faire sauter" les vendeurs à découvert sur le titre. Le "short squeeze" semble avoir fonctionné mercredi. Et la revendication aussi, puisque CNBC et le Wall Street Journal ont relayé les cris de victoire de WallStreetBets.

On peut chipoter sur son rôle exact, mais tout porte à croire que son impact a été massif sur un dossier qui, il est vrai, ne représente qu'une capitalisation modeste à l'échelle de Wall Street. Cette anecdote rejoint d'autres manifestations de la puissance naissante de ces communautés avec lesquelles il faut compter, surtout depuis que les applications comme Robinhood et consorts permettent de trader comme on parie sur un match de football. Ce qui désarçonne les investisseurs classiques, c'est que les méthodes de sélection sortent souvent des sentiers balisés habituels. Par exemple, il fallait acheter Hertz il y a six mois pour aider la société à éviter la faillite, ou se positionner sur Tesla parce que c'est une marque désirable et innovante. Il y aurait beaucoup à dire sur ce phénomène et j'en reparlerai sûrement. Oh, et si vous préférez les cryptomonnaies, vous pouvez toujours rejoindre le million de followers de Maren Altman, qui prédit leur évolution avec l'astrologie. Ça vous en bouche un Bitcoin, pas vrai ?

Le CAC40 démarre la séance en baisse de 0,5% à 5650 points. Les vieux briscards de la finance, sans être sur Reddit, savaient bien que le plan Biden et la souplesse de la Fed étaient déjà dans les cours et que les marchés ont besoin de souffler. Le principal événement de marché aura lieu à la mi-journée avec une série de résultats de valeurs financières américaines, dont JPMorgan Chase, Wells Fargo et Citigroup.

Les temps forts économiques du jour

Quelques données pour clôturer la semaine. En Europe, le PIB mensuel britannique précèdera la balance commerciale de l'UE. Aux Etats-Unis, l'attention se portera surtout sur les ventes de détail, l'Indice Empire Manufacturing et l'inflation (14h30), puis sur la production industrielle (15h15) et les l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan.

L'euro se stabilise à 1,2152 USD. L'once d'or grappille 0,2% à 1851 USD. Le pétrole recule à 56,21 USD le baril de Brent et à 53,51 USD le baril WTI. La dette américaine affiche un rendement qui revient à 1,10% sur 10 ans. Le Bitcoin s'échange 38 638 USD pièce.

Ça publie aujourd'hui. JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, PNC Financial, Cogeco, Zehnder, Clas Ohlson…