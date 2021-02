Washington n'a pris aucune décision sur ses troupes en Afghanistan

WASHINGTON, 3 février (Reuters) - Les Etats-Unis n'ont pris aucune décision sur le niveau de leurs effectifs militaires en Afghanistan, a annoncé mercredi le secrétariat d'Etat.

Un rapport bipartisan a appelé Washington à repousser le retrait des troupes au 1er mai ordonné par Donald Trump lorsqu'il occupait encore le bureau ovale.

"A ce jour, aucune décision n'a été prise sur notre dispositif militaire", a déclaré un porte-parole, précisant que la présidence Biden examinait les termes du projet de retrait élaboré par l'administration Trump.

Selon le rapport issu du Congrès, les Etats-Unis "ne doivent pas se contenter d'offrir une victoire aux taliban".

Les Etats-Unis et les taliban afghans ont signé en février 2020 à Doha un accord devant ouvrir la voie au retrait des troupes américaines d'Afghanistan et à des négociations de paix entre les insurgés islamistes et le gouvernement de Kaboul.

L'administration Trump avait promis en novembre de les ramener de 4.500 à 2.500 à la mi-janvier, après avoir menacé de les rapatrier intégralement, ce qui a suscité l'inquiétude des autres Etats ayant une présence militaire en Afghanistan. (Arshad Mohammed and Lisa Lambert; version française Nicolas Delame)