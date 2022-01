Washington propose des discussions directes à la Corée du Nord

WASHINGTON, 30 janvier (Reuters) - Les Etats-Unis ont proposé dimanche à la Corée du Nord des négociations directes, sans conditions préalables, sur ses programmes nucléaire et balistique, après le tir par Pyongyang d'un missile Hwasong-12, le premier d'une telle puissance depuis 2017.

"Nous sommes persuadés qu'il est totalement opportun et totalement correct de commencer à avoir de sérieuses discussions", a déclaré à la presse un haut responsable de l'administration de Joe Biden.

Depuis l'accession à la Maison blanche du président démocrate en janvier 2021, les Etats-Unis ont plusieurs fois tenté en vain de lancer des pourparlers.

Auparavant, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'était entretenu à trois reprises avec Donald Trump sans parvenir à obtenir une levée des sanctions qui frappent la Corée du Nord depuis ses premiers essais nucléaires il y a plus de quinze ans.

Selon le haut responsable américain, le dernier test en date effectué par les Nord-Coréens participe d'une volonté de déstabilisation de plus en plus marquée et contrevient aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

"Bien sûr que nous sommes préoccupés" par le risque que la Corée du Nord reprenne des tests de missiles intercontinentaux ou d'armes nucléaires, gelés depuis 2017, a ajouté ce haut responsable.

"Cela nécessite une réponse", a-t-il dit. "Vous allez nous voir prendre certaines mesures destinées à montrer notre engagement au côté de nos alliés (...) et dans le même temps, nous réitérons notre appel à la diplomatie. Nous nous tenons prêts et nous sommes très sérieux pour essayer d'avoir des discussions qui répondront aux préoccupations des deux parties." (Reportage David Brunnstrom et Steve Holland; version française Jean-Stéphane Brosse)