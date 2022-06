Washington réfléchit à lever les droits de douane visant la Chine pour combattre l'inflation

WASHINGTON, 5 juin (Reuters) - Le président américain Joe Biden a demandé à son équipe d'examiner la possibilité de lever certains droits de douane sur la Chine mis en place par son prédécesseur Donald Trump, afin de lutter contre l'inflation, a déclaré dimanche la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo.

"Nous l'examinons. En fait, le président nous a demandé d'analyser cela. Et donc nous sommes en train de faire cela pour lui et il devra prendre cette décision", a répondu Gina Raimondo lors d'une interview sur CNN, en réponse à une question sur la levée possible des droits de douane chinois. (Reportage Kanishka Singh , version française Matthieu Protard)