Bourse de Paris : Washington remet la pression sur Pékin et plombe Wall Street

Les Etats-Unis prévoiraient, c'est encore Bloomberg qui le dit, de taxer la totalité des biens d'importation chinois en cas d'absence de progrès lors de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping fin novembre. La technique de la Maison Blanche manque de finesse mais elle est bien rôdée. Elle se fait d'abord mielleuse, en laissant entendre que les discussions entre les deux puissances auront bien lieu en marge du sommet du G20 et qu'un accord est possible (phase apaisement). Puis elle arrache sa chemise, fait luire ses muscles et tord le bras de son futur interlocuteur à la première occasion (phase pression). Rien de bien neuf donc, puisqu'on sait déjà que l'issue des discussions entre la Chine et les Etats-Unis conditionneront en partie la vigueur de la croissance mondiale des prochains trimestres. Si d'aventure aucun accord n'était trouvé, Washington annoncerait sans doute que la totalité des produits chinois importés aux Etats-Unis (une enveloppe de 257 milliards de dollars actuellement) sera surtaxée deux mois plus tard, ce qui correspondra peu ou prou aux festivités du changement d'année dans l'ancien Empire du Milieu début février. Un joyeux nouvel an chinois à tous.L'autre préoccupation du moment, ce sont les publications trimestrielles de sociétés qui ont du mal à tenir leurs objectifs, en particulier à cause des tensions commerciales. BNP Paribas et Suez officient dès ce matin et L'Oréal TF1 et Eutelsat ce soir après la clôture pour la France. Ailleurs dans le monde, Sony PetroChina , plusieurs banques chinoises, Facebook BP Plc et Mastercard sont aussi sur les tablettes. La tendance de préouverture n'est pas aussi négative que l'on pourrait le penser en Europe, ce qui peut paraître curieux au regard du comportement des indices américains. Mais l'Asie affiche de belles dispositions ce matin, même la Chine en fin de parcours. Est-ce le signe d'une certaine décorrélation entre Wall Street, qui avait mis du temps à corriger, et le reste de la planète finance ?Les estimations initiales du PIB du 3trimestre pour la France (7h30 : consensus +0,4%), l'Italie (11h00) ou la zone euro (11h00 : consensus +0,4%) sont en approche, ainsi que les chiffres de l'emploi allemands (9h55). Aux Etats-Unis, l'indice S&P Cash Shiller (15h00 : consensus +6%) sera suivi de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board (16h00 : consensus 136,3).L'euro se traite 1,13792 USD ce matin, alors que l'once d'or recule à 1 227 USD. Le baril rebondit et l'on retrouve le WTI à 67,14 USD (+0,75%) et le Brent à 77,10 USD (+0,45%).