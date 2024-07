TOKYO, 28 juillet (Reuters) - Les Etats-Unis ont annoncé dimanche le renforcement de leur dispositif militaire au Japon afin de renforcer la coordination entre les forces des deux pays face au "défi stratégique" chinois dans la région.

Cette annonce est intervenue à la suite d'entretiens de sécurité entre le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et leurs homologues japonais respectifs, Yoko Kamikawa et Minoru Kihara.

Le commandement militaire américain au Japon (US Forces Japan) va devenir un "état-major conjoint avec des missions plus larges et des responsabilités opérationnelles", a déclaré Lloyd Austin.

"Il s'agira du plus important changement de US Forces Japan depuis sa création et l'un des plus importants renforcements de nos liens militaires avec le Japon en soixante-dix ans", a souligné le chef du Pentagone.

Dans un communiqué commun, les ministres de la Défense des deux pays ont déclaré que la nouvelle structure de commandement américaine serait mise en place parallèlement à la création par le Japon d'un état-major conjoint de ses propres forces d'ici mars 2025.

Le communiqué ajoute que cette décision a pour but de répondre à une "situation sécuritaire évolutive" dans la région, marquée par diverses menaces émanant de la Chine.

Les ministres mentionnent notamment le comportement "provocateur" de Pékin en mer de Chine méridionale et orientale, des exercices militaires conjoints sino-russes et l'expansion rapide de l'arsenal nucléaire chinois.

Le Japon abrite 54.000 soldats, des centaines d'avions de combat ainsi qu'un groupe aéronaval américains.

(Simon Lewis et Tim Kelly ; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)