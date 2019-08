Bourse de Paris : Washington ressort sa carotte

Sur CNBC hier, le conseiller économique de Donald Trump, Larry Kudlow, a expliqué que le Président a l'intention de continuer à discuter avec la Chine et qu'une délégation chinoise sera comme prévu reçue à Washington en septembre.

Bref, on continue à se regarder en chiens de faïence, mais on fait le minimum de part et d'autre pour que les choses ne dégénèrent pas (trop). En fait de chiens de faïence, Londres et Bruxelles ont aussi des arguments à faire valoir. Le gouvernement de Boris Johnson et les équipes européennes en charge du Brexit s'accusent mutuellement de ne pas vouloir faire progresser les discussions. A moins de trois mois de la date-butoir de sortie du Royaume-Uni de l'UE, l'hypothèse d'un Brexit sans accord continue à gagner du terrain.

Il fallait s'y attendre après plusieurs séances compliquées en bourse, l'exécutif américain a lancé une bouée de sauvetage aux investisseurs. Nous l'avons déjà écrit ici, la Maison Blanche utilise largement la politique de la carotte et du bâton : après de tonitruantes menaces, elle lâche du lest, au moins en apparence.Des propos qui ont fait mouche, d'autant que la banque centrale chinoise avait, plus tôt, envoyé un signal positif en contribuant à enrayer la chute du yuan. Pour autant, la PBOC a bien l'intention de montrer ses muscles : elle a cette nuit légèrement réduit le taux pivot du yuan pour mercredi juste sous les 7 USD, histoire de faire comprendre aux Etats-Unis qu'elle garde les clefs du marché des changes.La production industrielle allemande (8h00) et la balance commerciale française (8h45) lancent une journée assez pauvre en indicateurs, qui se poursuivra avec les stocks pétroliers hebdomadaires américains (16h30) à l'heure où le Brent est entré hier en "marché baissier" après avoir abandonné plus de 20% sur ses pics. Les statistiques des prêts à la consommation aux États-Unis clôtureront la journée (21h00). Ce matin, la banque centrale néozélandaise a surpris avec une baisse de taux d'un demi-point à rendre Donald Trump ivre de jalousie (de 1,5 à 1% pour le taux directeur). Les économistes n'anticipaient qu'un quart de point de baisse.La paire euro / dollar est stable à 1,1213 USD. L'once d'or se traite 1486 USD, en hausse de 0,6%. Le pétrole se reprend légèrement après une nouvelle baisse hier, à 53,60 USD pour le brut léger américain WTI et à 58,90 USD pour le Brent de mer du Nord. Le rendement du T-Bond recule encore, à 1,679% sur 10 ans. Le Bitcoin rebondit à 11 626 USD après avoir perdu du terrain hier.