Washington sanctionne le secteur pétrochimique iranien

WASHINGTON, 7 juin (Reuters) - Les Etats-Unis ont imposé vendredi de nouvelles sanctions contre l'Iran, visant spécifiquement son secteur pétrochimique, annonce le département américain du Trésor.

Ces mesures visent la Persian Gulf Petrochemical Industries Company (PGPIC) ainsi que la quarantaine d'entités et d'agents commerciaux établis à l'étranger qui dépendent d'elle.

Washington l'accuse de fournir un soutien financier au corps des gardiens de la Révolution, l'unité d'élite de l'armée qui supervise les programmes nucléaires et balistiques du pays.

La PGPIC et ses filiales détiennent 40% de la capacité totale de production pétrochimique de l'Iran et représentent 50% de ses exportations dans ce secteur, d'après le département américain du Trésor. (Doina Chiacu et Susan Heavey Henri-Pierre André pour le service français)