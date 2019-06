Washington sanctionne quatre proches du président nicaraguayen

WASHINGTON, 21 juin (Reuters) - Le département américain du Trésor a imposé vendredi des sanctions à quatre proches du président du Nicaragua Daniel Ortega accusés d'avoir bridé les libertés fondamentales des ressortissants du pays d'Amérique centrale.

Sont visés le président de l'Assemblée nationale, Gustavo Cortes; le directeur général de la société publique des Postes et Télécommunications, Orlando Castillo; la ministre de la Santé, Sonia Gonzalez; et le ministre des Transports, Oscar Obregon, précise le ministère dans un communiqué.

Ces responsables sont décrits comme des membres du "cercle rapproché" de Daniel Ortega.

Selon les Etats-Unis, les institutions qu'ils dirigent s'en sont pris aux manifestants qui sont descendus massivement dans les rues l'an dernier contre la présidence Ortega en les privant d'accès aux soins, en faisant taire les médias indépendants, ou en amnistiant les policiers accusés d'avoir tué des protestataires.

Les sanctions imposées par le Trésor gèlent les avoirs aux Etats-Unis de ces responsables.

En avril 2018, une tentative de dialogue autour d'un projet de réforme des retraites destiné à combler le déficit de la sécurité sociale a provoqué une vague de contestation qui s'est élargie notamment en raison de la violence de la répression.

Selon la Commission interaméricaine des droits de l'homme, au moins 322 personnes ont été tuées et plus de 600 autres ont été emprisonnées à travers le pays depuis cette date dans le cadre de la répression menée par les forces gouvernementales. (Makini Brice et Susan Heavey Jean-Stéphane Brosse pour le service français)