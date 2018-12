Washington sanctionne trois responsables nord-coréens pour abus des droits de l'homme

(Actualisé avec rapport semestriel)

WASHINGTON, 10 décembre (Reuters) - Les Etats-Unis ont imposé lundi des sanctions financières à trois hauts responsables nord-coréens pour violations des droits de l'homme, a annoncé le département du Trésor.

Parmi ces responsables figure Ryong Hae-choe, un très proche conseiller du dirigeant Kim Jong-un, qui dirige le département de la supervision et de l'organisation du Parti des travailleurs de Corée, le parti au pouvoir en Corée du Nord.

Les autres responsables visés sont Kyong Thaek-jong, ministre de la Sécurité d'Etat, et Kwang Ho-pak, directeur du département de la Propagande et de l'Agitation, a précisé le département du Trésor sur son site internet.

Ces mesures - gel des actifs sous juridiction américaine, interdiction de transaction avec toute personne résidant aux Etats-Unis - ont été prises en réponse aux violations des droits de l'homme et à la censure exercée par Pyongyang, a dit le département américain du Trésor sur son site internet.

Elles coïncident avec la publication du rapport semestriel du département d'Etat sur les violations des droits de l'homme en Corée du Nord.

"Les abus contre les droits de l'homme en Corée du Nord demeurent parmi les pires au monde et comprennent des exécutions extrajudiciaires, du travail forcé, de la torture, des détentions arbitraires prolongées, des viols, des avortements forcés et d'autres violences sexuelles", a déclaré Robert Palladino, porte-parole du département d'Etat, dans un communiqué joint au rapport.

Ces sanctions "braquent les projecteurs sur le traitement répréhensible des personnes en Corée du Nord et permettent de rappeler le traitement brutal (infligé) par la Corée du Nord au ressortissant américain Otto Warmbier", a commenté pour sa part le département du Trésor dans un communiqué.

Otto Warmbier, un étudiant américain, est mort aux Etats-Unis en juin 2017 après dix-sept mois de détention en Corée du Nord.

Lors du sommet historique de Singapour en juin dernier, Kim Jong-un et le président américain Donald Trump ont signé un document scellant l'engagement des deux dirigeants à mener une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne tout en garantissant la sécurité de la Corée du Nord. Mais le pacte s'est révélé avare en détails et les discussions sur sa mise en oeuvre n'ont guère progressé depuis. (Tim Ahmann, Susan Heavey et Arshad Mohammed Jean-Stéphane Brosse pour le service français)