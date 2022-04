Washington va annoncer mercredi de nouvelles sanctions contre la Russie

WASHINGTON, 5 avril (Reuters) - Les Etats-Unis et leurs alliés vont annoncer mercredi de nouvelles sanctions visant des institutions financières et des responsables russes et interdire tout nouvel investissement en Russie, a déclaré mardi la Maison blanche.

Les sanctions renforceront les restrictions imposées aux institutions financières et aux entreprises publiques en Russie et viseront des responsables du gouvernement russe et leurs familles, a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, lors d'un point presse.

"Demain, nous annoncerons, en coordination avec le G7 et l'Union européenne, de nouvelles mesures qui imposeront des coûts à la Russie et l'enverront encore plus loin sur la voie de l'isolement économique, financier et technologique", a annoncé Jen Psaki.

Ces mesures "dégraderont les instruments clés du pouvoir de l'État russe, imposeront un préjudice économique aigu et immédiat à la Russie et obligeront la kleptocratie russe qui finance et soutient la guerre du président russe Vladimir Poutine à rendre des comptes", a-t-elle ajouté.

Elle a refusé de commenter les informations selon lesquelles les sanctions viseraient les filles de Vladimir Poutine. (Reportage Nandita Bose, version française Matthieu Protard et Camille Raynaud)