Washington va mettre fin aux avantages douaniers de l'Inde-représentant

WASHINGTON, 31 mai (Reuters) - La suspension du traitement commercial préférentiel dont les Etats-Unis font bénéficier l'Inde va être actée, a déclaré jeudi un haut représentant du département d'Etat américain, alors que le Premier ministre indien Narendra Modi s'apprête à entamer un nouveau mandat.

Donald Trump, qui a régulièrement dénoncé les tarifs douaniers élevés que l'Inde impose aux produits américains, a annoncé cette année son intention de retirer l'accès de New Delhi au programme commercial Generalized System of Preference (GSP).

Ce programme, qui concerne plus d'une centaine de pays, vise à promouvoir le développement économique des bénéficiaires en éliminant les barrières commerciales sur des milliers de produits.

Le président américain a notifié le Congrès en mars dernier, ouvrant une période de 60 jours à l'issue de laquelle son administration pourra mettre en application la mesure.

"Il y a toutes les raisons de croire" que la suspension de l'Inde du GSP va être actée, a déclaré le représentant.

S'exprimant sous couvert d'anonymat, il a précisé que les bénéfices du GSP pourraient de nouveau être attribués à l'Inde s'il accorde aux entreprises américaines un accès équitable à ses marchés.

"Nous devons penser à la manière de relancer d'ambitieux cycles de discussions entre nos équipes commerciales" afin de résoudre ces questions, a ajouté le représentant.

L'Inde est actuellement le plus important bénéficiaire du GSP, mis en place dans les années 1970.

Son retrait du programme, s'il venait à être confirmé par Washington, serait la plus importante mesure punitive prise par l'administration Trump à l'égard de New Delhi, en plus d'ouvrir la voie à un nouveau conflit commercial. (Lesley Wroughton; Jean Terzian pour le service français)