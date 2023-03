New York (awp/afp) - Le ministère américain de la Justice a déposé plainte mardi pour s'opposer au rachat par la compagnie aérienne JetBlue de sa rivale Spirit Airlines, estimant que l'opération conduirait à des prix plus élevés et à moins d'options pour les passagers.

Spirit avait accepté l'offre à 3,8 milliards de dollars de JetBlue en juillet dernier, après avoir toutefois souligné pendant plusieurs mois que les autorités de la concurrence seraient sans doute réticentes à l'égard d'un rapprochement entre les deux sociétés.

Avec son modèle économique de billets à très bas coûts, Spirit "a augmenté la concurrence et abaissé les tarifs sur des centaines de lignes à travers le pays", souligne le ministère dans sa plainte, consultée par l'AFP.

Or JetBlue veut "abandonner ce modèle", "diminuer le nombre de sièges dans les avions Spirit" et "faire payer plus cher aux clients" de la compagnie, affirme le ministère.

L'opération toucherait particulièrement les consommateurs aux revenus modestes qui comptent sur les compagnies à très bas coûts pour voyager, et non ceux qui se font rembourser leurs dépenses quand ils voyagent en classe affaires, a souligné le ministre américain de la Justice, Merrick Garland, lors d'une conférence de presse.

Depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, les autorités américaines chargées de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles ont durci leur position et se sont opposées à plusieurs fusions, avec plus ou moins de réussite.

"Le ministère se trompe" ___

JetBlue et Spirit, dans un communiqué, ont indiqué vouloir poursuivre l'opération.

"Nous pensons que le ministère de la Justice se trompe sur la loi et qu'il ne comprend pas que cette fusion créera un concurrent national de poids, à bas prix", face aux quatre compagnies dominant actuellement le secteur, a affirmé le directeur général de JetBlue, Robin Hayes, dans le message.

Selon les autorités, American, United, Delta et Southwest contrôlent actuellement 80% du marché aux Etats-Unis, devant Alaska Airlines, JetBlue et Spirit.

Combinés, JetBlue et Spirit deviendraient le cinquième transporteur aérien du pays.

Anticipant les poursuites, JetBlue avait publié dès lundi soir un argumentaire sur son site internet affirmant que son arrivée sur un marché se traduisait toujours par une réduction des prix et que JetBlue et Spirit ne se faisaient concurrence que sur un nombre limité de lignes.

La compagnie met aussi en avant le fait qu'elle a accepté de céder quelques lignes et créneaux dans des aéroports à d'autres compagnies à très faibles coûts.

Indemnités en cas de veto ___

Spirit avait annoncé en février 2022 son intention de se rapprocher de Frontier.

Mais JetBlue avait créé la surprise quelques semaines plus tard en déposant à son tour une offre, financièrement plus intéressante pour les actionnaires de Spirit.

Le conseil d'administration de Spirit s'y est toutefois dans un premier temps opposé, mettant en avant les risques de blocage par les autorités de la concurrence.

JetBlue s'est d'ailleurs engagé à payer des frais de résiliation de 70 millions de dollars à Spirit et de 400 millions de dollars aux actionnaires de Spirit si les régulateurs mettaient leur veto à l'opération.

La compagnie est déjà poursuivie depuis 2021 par les autorités de la concurrence pour son partenariat avec American Airlines sur les lignes partant de New York et Boston, le ministère de la Justice estimant notamment que l'alliance allait probablement inciter JetBlue à ne pas concurrencer frontalement American sur d'autres aéroports.

L'action de JetBlue reculait de 2,8% en fin de séance à Wall Street tandis que celle de Spirit montait de 4,7%.

afp/rp