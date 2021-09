Washington veut bloquer un partenariat entre JetBlue et American Airlines

New York (awp/afp) - Le ministère américain de la Justice et les procureurs de plusieurs Etats ont annoncé mardi avoir déposé plainte pour s'opposer, au nom des lois anti-concurrentielles, à un partenariat entre les compagnies aériennes JetBlue et American Airlines sur les lignes partant de New York et Boston.

Cette alliance "va non seulement éliminer une concurrence importante dans ces villes, mais également nuire aux passagers à travers le pays en diminuant considérablement l'incitation de JetBlue à concurrencer American dans d'autres endroits, consolidant ainsi un peu plus un secteur déjà très concentré", justifie le ministère dans un communiqué.

Les deux sociétés de transport aérien avaient annoncé en juillet 2020 vouloir partager les codes de certains vols, offrant ainsi de nouvelles options sur les horaires, les tarifs ou des vols sans escale, et permettre à leurs clients respectifs d'utiliser les programmes de fidélité chez l'une et l'autre compagnie.

L'idée était notamment de leur permettre de rebondir plus facilement après la pandémie.

Mais ce partenariat entre "la plus grande compagnie au monde" et "une compagnie low-cost" va surtout conduire à "des tarifs plus élevés, un choix moins important et des services de moindre qualité", a affirmé Richard Powers de la division chargée de l'antitrust au ministère de la Justice lors d'une conférence avec des journalistes.

Le secteur est déjà très concentré, a-t-il souligné: American, Delta, United et Southwest contrôlent plus de 80% du trafic aérien aux Etats-Unis.

Selon M. Powers, American ne peut plus vraiment fusionner avec une autre compagnie, alors la société utilise d'autres tactiques pour réduire la compétition comme les partenariats.

A l'inverse, l'arrivée d'un nouvel entrant comme JetBlue permet de raviver la concurrence. Or l'alliance va probablement inciter la compagnie low-cost à ne pas concurrencer frontalement American sur d'autres aéroports, a-t-il affirmé.

Les procureurs généraux de l'Arizona, de la California, de la Floride, du Massachusetts, de la Pennsylvanie, de la Virginie et du district de Columbia, se sont joints à la plainte, qui demande à ce que le partenariat soit bloqué.

Dans des communiqués séparés, les deux entreprises ont rejeté les accusations, affirmant que l'alliance leur avait permis d'offrir de nouveaux services et d'apporter un troisième concurrent de poids dans les aéroports de New York, auparavant dominés par Delta et United.

"Il ne s'agit pas d'une fusion: American et JetBlue sont - et resteront - des compagnies aériennes indépendantes", a affirmé le PDG d'American Airlines, Doug Parker.

"Nous avons deux modèles commerciaux différents et ne travaillons pas ensemble sur les prix", a souligné de son côté le directeur général de JetBlue, Robin Hayes.

afp/rp