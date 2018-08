Watts Miners / Mot-clé(s) : Autres

Watts Miners: Les installations de minage puissantes de Watts Miners créent un énorme impact sur le marché



13-Aou-2018 / 15:17 CET/CEST



Les installations de minage puissantes de Watts Miners créent un énorme impact sur le marché NEW YORK CITY, ÉTATS-UNIS - Media OutReach - 11 août 2018 - Watts Miners, un des derniers joueurs à entrer dans l'espace international de la cryptomonnaie, a eu un impact révolutionnaire sur le marché en un rien de temps. Équipées de puissances de taux de hachage extraordinairement élevées, ces installations de minage ont déjà reçu un excellent retour de nombreux débutants ainsi que de mineurs de crypto chevronnés. Watts Miners est heureuse de vous apprendre qu'elle a lancé récemment des installations de minage qui ont à présent reçu des commentaires encourageants de la communauté internationale de la cryptomonnaie. La société basée à New York propose trois mineurs extrêmement puissants avec des puissances de taux de hachage qui sont sans précédent dans l'industrie florissante. En l'espace de seulement un mois sur le marché, ces produits ont été recommandés par non seulement des mineurs expérimentés, mais également par des débutants s'essayant pour la première fois au minage de cryptomonnaies. Les installations de minage de Watts Miners ont été conçues avec comme objectif de faciliter l'utilisation et un retour sur investissement rapide pour les utilisateurs. Beaucoup d'utilisateurs ont mentionné dans leurs critiques que ces mineurs les avaient aidés à atteindre leur seuil de rentabilité en moins d'un mois. La capacité de Watts Miners peut être attribuée aux puissances de taux de hachage élevées de leurs trois mineurs. Minage de Bitcoin : 120 TH/s pour Watts Mini, 250 TH/s pour Watts Miner et 1000 TH/s pour Watts Rack

Minage de Litecoin : 30 GH/s pour Watts Mini, 50 GH/s pour Watts Miner et 200 GH/s pour Watts Rack

Minage d'Ethereum : 4 GH/s pour Watts Mini, 7 GH/s pour Watts Miner et 28 GH/s pour Watts Rack

Minage de Dash : 1,1 TH/s pour Watts Mini, 1,7 TH/s pour Watts Miner et 6,8 TH/s pour Watts Rack

Minge de Monero : 200 KH/s pour Watts Mini, 300 KH/s pour Watts Miner et 1200 KH/s pour Watts Rack Les installations de minage de Watts Miners consomment peu de courant, ont un faible niveau sonore et possèdent un système de refroidissement efficace, faisant d'elles un excellent choix pour le minage de cryptomonnaies dans des zones résidentielles. Afin d'augmenter la rentabilité des clients, la société couvre entièrement les frais de livraison et de douane. Du fait de sa popularité croissante dans la communauté de cryptomonnaies, la société a réussi à enregistrer un volume de ventes excédant les 80 millions de dollars américains en juillet. « Nous sommes heureux de découvrir que nos produits ont été utilisés avec de bons résultats par des milliers de gens qui n'avaient aucune idée sur le minage avant d'utiliser nos mineurs. C'est sûrement une grande nouvelle pour l'industrie et nous comptons bien jouer un rôle actif en favorisant la croissance de la communauté cryptomonnaies, » a déclaré Nancy Lopez, directrice financière de Watts Miners. Watts Miners mène actuellement une promotion des ventes attrayante consistant à offrir une installation de minage supplémentaire à tous les clients achetant trois de ses produits. C'est une offre à durée limitée valable jusqu'au 25 août. Pour en savoir plus sur les installations de minage de Watts Miners, veuillez nous visiter sur https://wminers.com À propos de Watts Miners : Watts Miners est une société de mineurs de cryptomonnaie d'excellente qualité qui fournissent une énergie de hachage extrêmement importante sans consommer beaucoup d'énergie. Leur équipe comprend un certain nombre de professionnels de premier plan de sociétés de renom telles que Samsung, Microsoft, IBM et bien d'autres encore. La société, dont le siège social est situé à New York, possède actuellement des installations de production aux États-Unis, en Allemagne, en Chine et en Russie. Nancy Lopez Watts Miners Inc. Portable : +929-220-9148 Courriel : nancy@wminers.com





