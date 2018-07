Watts Miners : Les mineurs de Watts commencent une nouvelles ère dans l'extraction de cyptomonnaie

EQS Group-News: Watts Miners / Mot-clé(s) : Introduction d'un produit

Les mineurs de Watts commencent une nouvelles ère dans l'extraction de cyptomonnaie



27.07.2018 / 19:00



Les mineurs de Watts commencent une nouvelles ère dans l'extraction de cyptomonnaie Watts Miners est heureuse d'annoncer le lancement officiel de trois nouvelles installations de forage avec des capacités pour considérer la zone de cryptage mondiale par la tempête. Dirigée par certains des spécialistes les plus experts dans le domaine de la cryptomonnaie, Watts Miners a utilisé le savoir-faire des puces ASIC pour fournir trois produits d'introduction et des solutions préconfigurées pour une utilisation facile et un retour sur investissement d'à peine un mois. Les trois nouveaux mineurs de Watts Miners sont nommés Watts Mini, Watts Miner et Watts Rack. Presque tous ces mineurs sont construits et conçus pour fonctionner sous plusieurs algorithmes. En dehors de Bitcoin, ils sont capables d'exploiter Litecoin, Ethereum, Monero et Dash. L'entreprise a mis ensemble une conception de matériel géniale pour arriver à des éléments qui se démarqueront du reste en offrant des taux de hachage élevés et une faible consommation d'énergie. Avant le lancement des produits, chaque mineur a été évalué, prototypé et soumis à une analyse exhaustive de la pression dans des conditions extrêmes. La fonction la plus remarquable des nouveaux mineurs de Watts Miners est leur importante puissance de hachage. * Watts Mini: Bitcoin 120 TH/s, Litecoin 30 GH/s, Ethereum 4 GH/s, Monero 200 KH/s, et Dash 1.1 TH/s * Watts Miner: Bitcoin 250 TH/s, Litecoin 50 GH/s, Ethereum 7 GH/s, Monero 300 KH/s, et Dash 1.7 TH/s * Watts Rack: Bitcoin 1000 TH/s, Litecoin 200 GH/s, Ethereum 28 GH/s, Monero 1200 KH/s, et Dash 6.8 TH/s Certaines autres caractéristiques étonnantes de ces mineurs comprennent * Le programme de refroidissement en boucle fermée le plus efficace * Peut être mis en place dans les zones d'habitation en raison du faible niveau de bruit * Admirateurs silencieux avec l'aérodynamique améliorée des lames et le pad anti-vibration intégré * Radiateurs avec une surface de nervure supérieure à 15 % * Pompes silencieuses à haute pression * Durabilité excédant 70 000 heures de travail * Consommation d'énergie de 800W±10 %, 1200W±10 %, et (1200W±10 %) x 4 pour les trois modèles « Nous avons simplifié le processus de création d'un jeu vidéo pour les mineurs. Tout ce que vous avez à faire est simplement de brancher la prise et de commencer l'extraction », explique David Anderson, PDG de Watts Miners. Pour en savoir plus sur Watts Miners et sa gamme exceptionnelle d'articles, veuillez nous visiter sur http://wminers.com/ À propos de Watts Miners: Watts Miners est une société de mineurs de cryptomonnaie d'excellente qualité qui fournissent une énergie de hachage extrêmement importante sans consommer beaucoup d'énergie. Leur groupe comprend un certain nombre de professionnels de premier plan de sociétés de renom telles que Samsung, Microsoft, IBM et bien d'autres encore. L'entreprise, dont le siège social est situé à New York, possède actuellement des installations de production aux États-Unis, en Allemagne, en Chine et en Russie.

Fin du communiqué aux médias