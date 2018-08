EQS Group-News: Watts Miners / Mot-clé(s) : Autres

Watts Miners: Watts Miners lance une offre à durée limitée « Buy Three Get One Free »



10.08.2018 / 11:00



Watts Miners lance une offre à durée limitée « Buy Three Get One Free » NEW YORK, NEW YORK- 9 AOÛT 2018-- Watts Miners (www.wminers.com), une société de cryptotechnologie qui conçoit et vend les mineurs de cryptomonnaies leaders dans le monde en utilisant la technologie de puce ASIC de Watts Miners, vient d'annoncer une offre spéciale attrayante pour tous ses produits. Jusqu'au 25 août, tous les clients achetant trois installations de minage de la société recevront la quatrième totalement gratuite. Déployant des efforts sans relâche pour maximiser les bénéfices des clients, Watts Miners vient d'annoncer le lancement officiel d'une offre spéciale passionnante. Les sources de la société ont informé que quiconque achètera trois installations de minage de Watts Miners en recevra désormais une autre sans rien débourser. Cette offre spéciale concerne trois produits de Watts Miners et est valable jusqu'au 25 août. Watts Miners a récemment attiré l'attention des amateurs de minage de cryptomonnaies du monde entier en lançant trois installations de minage puissantes exceptionnelles. Conçus pour des multi-algorithmes, ces mineurs ont été développés en utilisant la technologie de puce ASIC de Watts Miners. Mineur sans autre équivalent disponible sur le marché, Watts Miners propose également un retour sur investissement 100 % garanti en seulement un mois. L'extraordinaire performance des produits de Watts Miners peut être attribuée à leur puissance du taux de hachage qui est sans précédent dans l'histoire du minage de cryptomonnaies. Par ailleurs, la consommation d'énergie de ces mineurs est considérablement basse comparée aux autres produits disponibles sur le marché. Les trois mineurs de Watts Miners sont capables de fournir les taux de hachage suivants/ Watts Mini : 120 TH/s pour Bitcoin, 30 GH/s pour Litecoin, 4 GH/s pour Ethereum, 1.1 TH/s pour Dash, et 200 KH/s pour Monero Watts Miner : 250 TH/s pour Bitcoin, 50 GH/s pour Litecoin, 7 GH/s pour Ethereum, 1.7 TH/s pour Dash, et 300 KH/s pour Monero Watts Rack : 1000 TH/s pour Bitcoin, 200 GH/s pour Litecoin, 28 GH/s pour Ethereum, 6.8 TH/s pour Dash, et 1200 KH/s pour Monero / Outre de grandes exploitations minières, les installations de minage de Watts Miners ont été utilisées avec beaucoup de succès par de nombreuses personnes pour extraire des cryptomonnaies chez elles. Ces unités préconfigurées sont extrêmement faciles à utiliser et les utilisateurs peuvent commencer le minage seulement en se connectant à leurs mineurs. Watts Miners prend en charge les frais de livraison et de douane pour tous ses produits, et l'acheteur paie uniquement l'unité et reçoit tout ce qui est nécessaire à l'installation. Société dont le siège est à New York, Watts Miners est constituée d'une équipe d'experts de l'industrie qui ont travaillé pour certaines sociétés de technologie les plus renommées. Leur objectif n'est pas seulement de créer le meilleur mineur, mais également de maximiser les bénéfices de leurs clients. La société possède actuellement des installations de production aux États-Unis, en Allemagne, en Chine et en Russie. En parlant de l'offre spéciale que la société vient de lancer « Nous sommes toujours à la recherche de moyens pour maximiser les bénéfices de nos clients de différentes manières. À présent, vous pouvez recevoir une installation de minage totalement gratuite en achetant trois de nos produits. Cette offre concerne tous nos produits. Toutefois, elle n'est valable jusqu'au 25 août seulement. » a déclaré Nancy Lopez, directrice financière de Watts Miners. Pour en savoir plus sur Watts Miners et sa gamme exceptionnelle d'articles, veuillez nous visiter sur https://wminers.com À propos de Watts Miners : Watts Miners est un fabricant de mineurs de cryptomonnaie d'excellente qualité qui fournissent une énergie de hachage extrêmement importante sans consommer beaucoup d'énergie. Leur équipe comprend un certain nombre de professionnels de premier plan de sociétés de renom telles que Samsung, Microsoft, IBM et bien d'autres encore. La société, dont le siège social est situé à New York, possède actuellement des installations de production aux États-Unis, en Allemagne, en Chine et en Russie.

Fin du communiqué aux médias