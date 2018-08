Watts Miners / Mot-clé(s) : Autres

Watts Miners annonce une technologie de minage de cryptomonnaies de pointe pour BTC, ETH, LTC, DASH et XMR



14-Aou-2018 / 18:00 CET/CEST



NEW YORK, ÉTATS-UNIS - Media OutReach - 14 août 2018 - Watts Miners, une société qui conçoit et vend des installations de minage de cryptomonnaies de pointe équipées de la technologie de puce ASIC, est heureuse d'annoncer avoir lancé une gamme d'installations de minage pour BTC, ETH, LTC, DASH et XMR avec des taux de hachage sans précédent grâce à la technologie de puce ASIC avancée. Les installations sont équipées d'une puissance industrielle pour les exploitations minières ainsi que les consommateurs particuliers et sont actuellement à un prix inférieur au marché avec leur offre Watts Miners Grand Opening qui consiste à en acheter trois et en recevoir une gratuite jusqu'au 24 août 2018. Les unités comprennent les Watts Mini, Watts Miner et leur offre de premier plan, le Watts Rack, avec 1000 TH/s pour BTC. Les spécifications actuelles des installations principales sont les suivantes : Watts Mini : 120 TH/s pour Bitcoin, 30 GH/s pour Litecoin, 4 GH/s pour Ethereum, 1.1 TH/s pour Dash, et 200 KH/s pour Monero avec une consommation d'énergie de 800W±10%

Watts Miner : 250 TH/s pour Bitcoin, 50 GH/s pour Litecoin, 7 GH/s pour Ethereum, 1.7 TH/s pour Dash, et 300 KH/s pour Monero avec une consommation d'énergie de 1200W±10%

Watts Rack : 1000 TH/s pour Bitcoin, 200 GH/s pour Litecoin, 28 GH/s pour Ethereum, 6.8 TH/s pour Dash, et 1200 KH/s pour Monero avec une consommation d'énergie de seulement 1200W±10% x 4

Chaque mineur a été minutieusement évalué, prototypé et soumis à un essai de pression dans des conditions extrêmes avant son lancement. Ils sont également conçus pour être utilisés chez soi car ils sont calmes, équipés de ventilateurs silencieux, d'amortisseurs de vibrations et de lames aérodynamiques améliorées avec des mesures de refroidissement efficaces et peuvent résister à

70 000 heures d'utilisation. Watts garantit la livraison dans les 3 à 7 jours. Les frais d'expédition et de douane sont inclus dans le prix. Les mineurs sont actuellement en stock et prêts à être expédiés chez les particuliers comme chez les exploitations minières. Les installations ont une surface de support de montage et une exploitation de 50 mineurs qui peuvent être assemblées dans l'exploitation minière sur des fixations par deux personnes en moins d'une heure. Pour en savoir plus sur Watts Miners et sa gamme exceptionnelle d'articles, veuillez nous visiter sur https://wminers.com.

À propos de Watts Miners : Watts Miners est une société de mineurs de cryptomonnaie d'excellente qualité qui fournissent une énergie de hachage extrêmement importante sans consommer beaucoup d'énergie. Leur équipe est composée d'un certain nombre de professionnels de premier plan de sociétés de renom telles que Samsung, Microsoft, IBM et bien d'autres encore. La société, dont le siège social est situé à New York, possède actuellement des installations de production aux États-Unis, en Allemagne, en Chine et en Russie.

Cordonnées de la société

Watts Miners

1740 Broadway 14th Floor

New York, NY 10019

www.wminers.com

Tél : 929-220-9148

Tél : 929-220-1825

info@wminers.com



