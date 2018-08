Watts Miners / Mot-clé(s) : Autres

Watts Miners apporte au marché les installations de minage de cryptomonnaie les plus puissantes



07-Aou-2018 / 16:30 CET/CEST



Watts Miners apporte au marché les installations de minage de cryptomonnaie les plus puissantes NEW YORK, ÉTATS-UNIS - Media OutReach - 6 août 2018 - Watts Miners (www.wminers.com), une société de mineurs de cryptomonnaie d'excellente qualité offrant des puissances de hachage sans précédent, a annoncé aujourd'hui qu'elle était petit à petit en train de s'imposer comme le prochain grand nom sur le marché mondial florissant du minage de cryptomonnaie. La société a récemment lancé trois crypto-mineurs qui ont été développés à l'aide de la technologie avancée de puce ASIC, chacun de ces mineurs peut être utilisé pour exploiter Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Monero et Dash et ils fournissent des puissances de hachage extraordinaires inégalées par aucun autre mineur dans le secteur. Ces mineurs faciles à utiliser sont désormais célèbres pour leur capacité à fournir un retour sur investissement complet en un mois. Bien que le minage de cryptomonnaie soit devenu courant chez nombreux amateurs de cryptomonnaies, l'obtention de bénéfices rapides et assurés issus du minage n'a jamais été un processus facile. De plus, le potentiel de profit d'un mineur peut souffrir considérablement en raison des dépenses initiales élevées, du coût de l'électricité et des difficultés de minage. Watts Miners a résolu ces limitations en créant des mineurs multi-algorithmes offrant des puissances de taux de hachage extraordinaires associées à une faible consommation d'énergie. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, le « taux de hachage » est ce qui permet de mesurer la performance d'un mineur. Lorsque le taux de hachage est élevé, cela signifie qu'il y a davantage de puissance de traitement disponible pour exécuter et résoudre les différents algorithmes de hachage associés à la génération d'une nouvelle cryptomonnaie en récompense de l'activation des transactions sur le réseau. « Notre objectif n'était pas seulement de créer des mineurs qui soient les meilleurs et qui soient faciles à utiliser, mais également d'assurer à nos clients le meilleur taux de rendement », a déclaré Nancy Lopez, directrice financière de Watts Miners. « Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer que nos plateformes de minage sont sans égal dans l'industrie en termes de puissance, d'efficacité et de rentabilité. » Voici quelques-unes des caractéristiques les plus attrayantes des nouveaux mineurs de cryptomonnaie proposés par Watts Miners : - Puissance de hachage exceptionnelle pouvant atteindre jusqu'à 1000 TH/s pour Bitcoin, 200 GH/s pour Litecoin, 28 GH/s pour Ethereum, 6,8 TH/s pour Dash, et 1200 KH/s pour Monero - Faible consommation d'énergie de 800 W ± 10 %, 1200 W ± 10 %, et (1200 W ± 10 %) x 4 pour les trois produits - Bruit inférieur à 45 dB - Durabilité excédant les 70 000 heures de performance continue - Température de fonctionnement entre 10 C et 45 C - Programme de refroidissement par eau silencieux original de Watts Miners - Solutions personnalisables pour grandes exploitations de minage - Possibilité d'installation dans les zones résidentielles Pour en savoir plus sur Watts Miners et sa gamme exceptionnelle d'articles, veuillez nous visiter sur https://wminers.com.

À propos de Watts Miners : Watts Miners est une société de mineurs de cryptomonnaie d'excellente qualité qui fournissent une énergie de hachage extrêmement importante sans consommer beaucoup d'énergie. Leur équipe comprend un certain nombre de professionnels de premier plan de sociétés de renom telles que Samsung, Microsoft, IBM et bien d'autres encore. L'entreprise, dont le siège social est situé à New York, possède actuellement des installations de production aux États-Unis, en Allemagne, en Chine et en Russie. Contact :

Nancy Lopez

Watts Miners Inc.

Tél. : +929-220-9148

Courriel : nancy@wminers.com





