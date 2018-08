EQS Group-News: Watts Miners / Mot-clé(s) : Autres

Watts Miners redéfinit la rentabilité de l'extraction de cryptomonnaie avec Superfast ROI



08.08.2018 / 18:00



Watts Miners redéfinit la rentabilité de l'extraction de cryptomonnaie avec Superfast ROI Watts Miners (www.wminers.com) crée un impact sur le paysage mondial de minage de cryptomonnaies depuis le récent lancement de ses trois installations de minage perfectionnées, capables d'extraire Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Monero et Dash, chacun de ces mineurs garantit un retour sur investissement complet en seulement un mois. Des milliers d'amateurs d'extraction de cryptomonnaies du monde entier peuvent désormais compter sur Watts Miners pour obtenir un retour sur investissement garanti en très peu de temps. La société a indiqué qu'elle a récemment lancé des installations de minage qui sont capables d'atteindre le seuil de rentabilité en seulement un mois. Ces trois mineurs multi-algorithmes ont été développés à l'aide de la technologie avancée de puce ASIC et peuvent être utilisés pour le minage de Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR) et Dash (DASH). Depuis son apparition, la cryptomonnaie a ouvert progressivement la voie à un changement radical dans le concept de mécanismes de commerce et de paiement. Une part intégrale de ce système d'expansion, le minage de cryptomonnaies est le processus technique par lequel de nouvelles cryptomonnaies sont créées. Avec les cryptomonnaies dont la popularité croît rapidement, beaucoup de personnes normales montrent désormais un intérêt certain dans l'obtention de bénéfices grâce au minage de cryptomonnaies. Source de profits constants, le minage de cryptomonnaies peut toutefois être un processus long et frustrant. Il existe différents aspects de minage qui se répercutent sur la rentabilité du processus. Souvent, les commissions sur prêt et les frais d'électricité peuvent être supérieurs au revenu gagné par le minage. Certains des facteurs primaires, qui déterminent la rentabilité du minage, sont la consommation d'énergie, le taux de hachage, les difficultés de minage et les rémunérations. « Ces trois mineurs sont le résultat de nos recherches approfondies de ces dernières années. Nos experts ont pris en compte chaque paramètre de profit et nous pouvons tous constater les résultats ici. Beaucoup d'utilisateurs obtiennent toujours leur retour sur investissement en moins d'un mois », a déclaré un porte-parole principal de Watts Miners. Watts Mini, Watts Miner et Watts Rack, les trois nouveaux mineurs de Watts Miners ont été conçus pour offrir une rentabilité optimale en maximisant le taux de hachage et minimisant la consommation d'énergie. La consommation d'énergie et la puissance du taux de hachage offertes par les trois mineurs pour bitcoin sont telles que mentionnées ci-dessous. * Bitcoin : Watts Mini 120 TH/s, Watts Miner 250 TH/s, Watts Rack 1000 TH/s * Litecoin : Watts Mini 30 GH/s, Watts Miner 50 GH/s, Watts Rack 200 GH/s * Ethereum : Watts Mini 4 GH/s, Watts Miner 7 GH/s, Watts Rack 28 GH/s * Monero : Watts Mini 200 KH/s, Watts Miner 300 KH/s, Watts Rack 1200 KH/s * Dash : Watts Mini 1,1 TH/s, Watts Miner 1,7 TH/s, Watts Rack 6,8 TH/s À la conception des produits, Watts Miners a traité la question commune telle que le bruit excessif et la génération de chaleur pendant le processus de minage. La société prend en charge les frais de livraison et de douane pour tous ses clients et fournit sans frais cachés tout ce qui est nécessaire à l'installation. Pour en savoir plus sur Watts Miners et sa gamme exceptionnelle d'articles, veuillez nous visiter sur https://wminers.com. À propos de Watts Miners : Watts Miners est une société de mineurs de cryptomonnaie d'excellente qualité qui fournissent une énergie de hachage extrêmement importante sans consommer beaucoup d'énergie. Leur équipe comprend un certain nombre de professionnels de premier plan de sociétés de renom telles que Samsung, Microsoft, IBM et bien d'autres encore. L'entreprise, dont le siège social est situé à New York, possède actuellement des installations de production aux États-Unis, en Allemagne, en Chine et en Russie.

