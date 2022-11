Waymo lance des services de robotaxi à part entière à Phoenix

Les investisseurs s'inquiètent du calendrier de déploiement des véhicules autonomes, car il a été étiré par un examen réglementaire rigoureux et un retard dans l'adoption commerciale de la technologie.

La société de technologie de véhicules autonomes cherche à déployer ses services de robotaxi Waymo One à Los Angeles et San Francisco dans un avenir proche.

Waymo est en concurrence avec Cruise de General Motors Co, Mobileye et d'autres constructeurs automobiles qui ont décidé de concevoir une technologie d'aide à la conduite en interne.

Les clients disposant de l'application Waymo peuvent héler un trajet dans le centre-ville de Phoenix, a déclaré l'entreprise jeudi, après des mois de tests.

Avant de lancer des services à part entière à Phoenix, Waymo exploitait des trajets 24 heures sur 24 dans la région de l'East Valley de Phoenix et assurait des trajets vers et depuis l'aéroport Sky Harbor de la ville.