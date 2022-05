WeWork nomme Andre Fernandez au poste de directeur financier

M. Fernandez, qui était récemment directeur financier et vice-président exécutif du fournisseur de technologie d'entreprise NCR Corp, prendra ses fonctions le 10 juin, a déclaré la société.

WeWork, qui est entrée en bourse en octobre de l'année dernière, a annoncé une perte trimestrielle moins importante au début du mois et a vu ses revenus augmenter d'environ 28 % pour atteindre 765 millions de dollars, l'adoption accrue du modèle de travail hybride ayant stimulé ses ventes de membres.

Les entreprises optent de plus en plus pour un modèle de travail hybride afin d'être plus rentables dans un contexte d'inflation élevée, ce qui profite aux sociétés de location de bureaux telles que WeWork.

La société basée à New York a également réaffirmé ses prévisions pour le deuxième trimestre et l'ensemble de l'année.

Au début du mois, WeWork a resserré ses prévisions de revenus pour le trimestre en cours, les faisant passer de 775 à 825 millions de dollars à 800 millions de dollars.