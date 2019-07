Weatherford dépose le bilan aux Etats-Unis

Zurich (awp) - Le fournisseur de services et de matériel pour l'industrie pétrolière Weatherford, dont le siège fiscal est en Suisse, s'est placé lundi sous la protection de la justice en vertu du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites afin d'entamer une restructuration financière.

La société compte se départir de 5,8 milliards de dollars des 7,6 milliards de sa dette à long terme en échange d'une participation de 99% dans la société réorganisée.

En amont de la restructuration judiciaire, Weatherford avait conclu fin juin un accord de principe avec les porteurs d'environ 79% des billets de premier rang non garantis en circulation, selon sa déposition auprès de l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers (Security and Exchange Commission).

Weatherford a justifié son dépôt de bilan par "la baisse continue des prix du pétrole et du gaz ainsi que la concurrence exacerbée du marché" qui ont entravé sa capacité d'emprunt et le service de sa dette. La société n'a pas dégagé de bénéfices depuis le troisième trimestre 2014.

Weatherford a également demandé à pouvoir poursuivre le cours normal de ses activités de sorte de ne pas pénaliser ses clients, fournisseurs, employés et autres parties prenantes, selon un communiqué publié lundi.

Weatherford n'est plus cotée à la Bourse suisse depuis le 19 juin 2014, date à laquelle l'entreprise a transféré son siège social en Irlande. Son siège fiscal est toutefois resté en Suisse.

