Des conditions dangereusement chaudes domineront pendant le reste du long week-end de la fête de l'Indépendance sur une grande partie de la côte ouest, du sud-est et de la côte atlantique moyenne des États-Unis, ont annoncé les prévisionnistes vendredi, alors que les pompiers californiens luttent contre l'un des premiers grands incendies de forêt de la saison.

Environ 108 millions d'Américains passeront le reste du week-end sous des avis de chaleur excessive, avec des températures record prévues pour de nombreux endroits en Californie, dans le sud de l'Oregon et dans le sud-ouest, a déclaré le Service météorologique national (National Weather Service).

La côte ouest se situera entre 15 et 30 degrés au-dessus de la moyenne, atteignant 110 Fahrenheit (43 Celsius) vendredi.

"Attendez-vous à ce que les températures maximales quotidiennes ne subissent que de légères modifications tout au long du week-end", a déclaré le service météorologique national de Flagstaff, en Arizona, sur X.

"Où êtes-vous passée, mousson ? Revenez vite", a-t-il ajouté, en référence aux pluies torrentielles qui se sont abattues récemment sur la région, habituellement très sèche à cette époque de l'année.

Parmi les endroits les plus chauds, citons Phoenix, où la température atteindra 46 °C, Washington D.C., où elle devrait grimper jusqu'à 38 °C, et Palm Springs, en Californie, où elle atteindra 48 °C. C'est presque trois fois plus chaud que dans le parc national de Yellowstone, dans le Montana, où l'on prévoyait des températures de 37 degrés dans la nuit de vendredi à samedi.

Les services météorologiques conseillent vivement de s'hydrater, de ne pas s'exposer au soleil et de rester dans des bâtiments suffisamment climatisés.

Une chaleur étouffante régnera également du Mississippi à la Floride et, au nord, le long de la côte Est jusqu'en Pennsylvanie, où les températures dépasseront les 37 degrés Celsius.

Le service météorologique national (National Weather Service) a prévenu que les fortes chaleurs de la nuit dans la vallée du Mississippi pourraient entraîner "une situation dangereuse pour ceux qui n'ont pas accès à un système de refroidissement adéquat".

Les conditions chaudes, sèches et venteuses qui règnent dans l'Ouest obligent les responsables des services de lutte contre les incendies et les prévisionnistes à émettre des avertissements concernant le risque d'incendies de forêt.

L'incendie de Thompson, dans le comté de Butte, en Californie, à environ 105 km au nord de Sacramento, a brûlé près de 16 km² de broussailles et de maquis depuis qu'il s'est déclaré mardi.

Vendredi matin, l'incendie était contenu à 46 % après avoir forcé l'évacuation de quelque 13 000 foyers.

La plupart des ordres d'évacuation ont été levés tôt vendredi matin, les pompiers ayant progressé dans la maîtrise de l'incendie, qui a endommagé ou détruit une trentaine de structures, selon les responsables des services de lutte contre les incendies.

Le sud du Texas est confronté à une menace d'un autre ordre en début de semaine prochaine, lorsque les restes de l'ouragan Beryl devraient déverser de fortes pluies sur la région.

Beryl, le premier ouragan de la saison, a touché terre au Mexique vendredi, après avoir tué 11 personnes en traçant un chemin de destruction à travers les Caraïbes au début de la semaine.