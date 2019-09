Weidmann délocalise une partie de sa production

Rapperswil (awp) - Weidmann entend relocaliser une partie de la production de son siège de Rapperswil sur d'autres sites en Europe et en Chine. La mesure, justifiée par la vigueur du franc et une situation de marché difficile, concerne au maximum 120 emplois dans l'unité Electronique du spécialiste st-gallois des isolants ainsi que de techniques électriques et médicales.

La force du franc, tout comme l'évolution globale des marchés nécessitent une adaptation de la stratégie de production, écrit mercredi l'entreprise. Les collaborateurs ont été informés et un plan social est disponible. La délocalisation interviendra en plusieurs étapes au cours des deux à trois prochaines années. Les secteurs des techniques médicales et des fibres ne sont pas touchés.

Le groupe Weidmann développe et produit du matériel d'isolation à partir de cellulose pour les transformateurs. L'entreprise emploie au total 3100 collaborateurs sur 30 sites et a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 360 millions de francs suisses.

