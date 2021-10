Welcome to Pandora Resort ! 07/10/2021 | 15:30 1 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Encore un. Encore un scandale financier a éclaté au grand jour, 5 ans après les Panama Papers, quelques mois à peine après OpenLux. Cette fois-ci, c’est la mythologique Pandore, source des maux de l’humanité, qui a donné son nom à la nouvelle affaire d’évasion fiscale massive qui agite la planète : les Pandora Papers. La recette est la même : des paradis fiscaux, des cabinets spécialisés dans les montages financiers, des milliards cachés, des gouvernants, des stars ou des hommes d’affaires. Les noms changent d’un dossier à l’autre, mais les pays d’origine des fraudeurs sont sensiblement les mêmes. Comme toujours, le peuple s’émeut, les puissants se taisent. Difficile de croire que la mise à nu de ces organisations offshores ait un quelconque impact, à la fois sur les politiques fiscales et sur les coupables. Julio Iglesias, le Roi Abdallah de Jordanie, Vladimir Poutine, le président chilien Sebastian Piñera, le premier ministre tchèque Andrej Babis, ou encore, comme représentés ici, la chanteuse Shakira, le top model Claudia Schiffer, l’ex-patron du FMI Dominique Strauss-Kahn et l’ancien premier ministre britannique Tony Blair apparaissent dans la liste de personnes concernées. Éclaboussés ? Ils le seront probablement plus par l’eau de la piscine que par le retentissement médiatique de l’enquête.

© Zonebourse.com 2021 1 Réagir à cet article maxx34000 - et les oublies sont dans le monde anglo saxon

Dernier exemple en date la patronne de la Nouvelle Galles du Sud qui a du présenté sa demission la semaine dernière ...



Publier Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre message a été ajouté Une erreur est survenue