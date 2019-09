Wells Fargo change encore de directeur général

Charles Scharf était jusqu'à présent le patron de Bank of New York Mellon.

Il a débuté sa carrière en 1987 chez Commercial Credit, où, six mois après son arrivée, il est devenu l'adjoint de Jamie Dimon, aujourd'hui PDG de JPMorgan Chase, première banque au monde par les actifs.

Wells Fargo reste soumise à une intense surveillance réglementaire depuis le scandale sur ses pratiques commerciales lié à la création de milliers de comptes fantômes à l'insu de ses clients.

Ce scandale a permis la découverte d'autres problèmes dans toutes ses activités, ce qui lui a valu, au-delà des dégâts en termes de réputation, des milliards de dollars d'amendes et de pénalités et une limitation sans précédent de la taille de son bilan par la Réserve fédérale.

(Munsif Vengattil et Shariq Khan à Bangalore et Elizabeth Dilts à New York; Bertrand Boucey pour le service français, édité par Marc Angrand)