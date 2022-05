Wells Fargo fixe des objectifs de réduction des émissions pour ses clients du secteur du pétrole, du gaz et de l'électricité

Wells est la dernière grande banque américaine à se fixer des objectifs de réduction des émissions qu'elle finance par le biais de ses prêts, conformément à la Net Zero Banking Alliance convoquée par les Nations Unies.

Les objectifs intermédiaires de la banque visent à réduire les émissions absolues des entreprises auxquelles elle prête dans le secteur du pétrole et du gaz de 26 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2019, et à réduire l'"intensité des émissions" du portefeuille - une mesure des émissions par rapport à la production - dans le secteur de l'électricité de 60 % au cours de la même période.

Les détails, qui suivent des objectifs similaires de la banque rivale Citigroup Inc, rapprochent la banque d'un objectif global de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050.

L'objectif de la banque de réduire les émissions de pétrole et de gaz dans les champs d'application 1, 2 et 3 est basé sur des projections qui intègrent les réductions d'émissions prévues par les entreprises et l'adoption des véhicules électriques par les consommateurs.

Les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre sont connues sous le nom d'émissions de portée 1 et 2, tandis que les émissions générées par les fournisseurs et les partenaires sont appelées émissions de portée 3, et sont considérées comme beaucoup plus difficiles à suivre et à réduire.

"Nous avons estimé qu'avec le secteur pétrolier et gazier, la mesure absolue serait la voie à suivre", a déclaré Nathan Lebioda, responsable des programmes stratégiques de trésorerie de Wells Fargo.

En janvier, Citigroup Inc a déclaré qu'il visait à ce que les émissions des entreprises de son portefeuille de prêts dans le secteur de l'énergie diminuent de 29 % d'ici 2030. D'autres banques se sont concentrées sur la réduction de "l'intensité des émissions" de leurs clients, une méthode qui, selon les activistes climatiques, ne va pas assez loin.

Les militants pour le climat ont calculé que Wells Fargo a fourni 272 milliards de dollars de soutien aux combustibles fossiles de 2016 à 2021, soit le troisième rang parmi les banques mondiales. Certains critiques ont déclaré que les objectifs de Wells sont en conflit avec son soutien à l'expansion des combustibles fossiles.

"Tout objectif qui ne coche pas cette case ne passera pas auprès des activistes ou des investisseurs", a déclaré Alison Kirsch, responsable de la recherche et des politiques au Rainforest Action Network, dans un communiqué.

D'autres ont donné de meilleures notes à Wells Fargo.

"Ces objectifs comprennent une méthodologie solide qui va au-delà des prêts pour inclure l'activité des marchés financiers", a déclaré par e-mail Dan Saccardi, directeur de programme au Ceres Company Network.