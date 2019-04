Wells Fargo gonfle son bénéfice avec ses économies agressives

Ses dépenses d'exploitation se sont contractées de 7,5% et la banque californienne s'est jugée en mesure d'atteindre son objectif annuel de dépenses.

Certaines activités restent cependant sous pression plus de deux ans après le début du scandale lié aux pratiques commerciales de la banque, à laquelle les autorités imposent une limitation de la taille du bilan, et Wells Fargo a vu son chiffre d'affaires baisser de 1,5% au premier trimestre, à 21,61 milliards de dollars.

* JPMORGAN CHASE BAT LE CONSENSUS AU T1

12 avril - JPMorgan Chase a fait état vendredi de résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes, la première banque américaine ayant tiré parti de revenus d'intérêts plus élevés et de bonnes performances de son activité conseil et des souscriptions à des titres de dette.

Le bénéfice net de la banque a augmenté de 5,4% sur les trois premiers mois de l'année, à 9,18 milliards de dollars (8,1 milliards d'euros), soit 2,65 dollars par action alors que les analystes financiers attendaient en moyenne 2,35 dollars, selon des données Refinitiv.

Wells Fargo et JPMorgan Chase ont lancé la "saison des résultats" aux Etats-Unis.

(Service Entreprises)